СДВГ после 30 лет: Реальное расстройство или популярный диагноз из социальных сетей

Рассеянность и прокрастинация знакомы многим, но сами по себе не доказывают СДВГ. Для диагноза важны стойкость симптомов, их начало в детстве и влияние на разные сферы жизни. Об этом Life.ru рассказала главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева.

Короткие ролики часто сводят СДВГ к привычке опаздывать, открывать много вкладок или терять ключи. Такие совпадения создают ощущение мгновенного узнавания. Однако у взрослого с расстройством проблемы с вниманием, организацией или импульсивностью выражены сильнее обычной забывчивости, сохраняются длительно и мешают как минимум в нескольких контекстах — например, дома и на работе.

СДВГ относится к нарушениям развития, поэтому врач уточняет признаки, существовавшие до взрослого возраста. Не каждый человек помнит школьные годы точно, и тогда помогают старые характеристики, дневники, рассказы родителей и повторяющиеся жизненные сценарии. Если трудности появились только после 30 лет, нужно искать другие объяснения. Марина Алексеева Главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог

По словам эксперта, похожую картину дают хронический недосып, тревога, депрессия, эмоциональное выгорание, заболевания щитовидной железы, последствия употребления алкоголя и других веществ. Постоянные уведомления и перегрузка задачами тоже ухудшают концентрацию. Поэтому диагностика не сводится к одному онлайн-тесту и не должна начинаться с самостоятельного приёма препаратов.

Важный ориентир — цена симптомов. Человек регулярно срывает сроки, теряет документы, не удерживает финансовый план, рискует за рулём, не может завершить задачи даже при высокой мотивации. Одновременно могут быть периоды глубокой концентрации на интересном деле, и это не исключает СДВГ: трудность касается управления вниманием, а не его полного отсутствия.

Обращение к психиатру оправдано, если проблема повторяется годами и заметно ограничивает жизнь. Специалист собирает историю, оценивает сопутствующие состояния и обсуждает варианты помощи. Коррекция может включать обучение навыкам планирования, психотерапию, режим сна и лекарственное лечение по показаниям. Социальные сети могут подсказать направление для вопроса, но не заменить диагностику.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) всё чаще диагностируют у женщин в возрасте 20–40 лет, хотя раньше его считали преимущественно детским нарушением. Также врачи фиксируют рост случаев среди подростков 12–17 лет из-за высокой учебной нагрузки. По словам специалистов, у женщин СДВГ годами маскируется под тревожность, выгорание или перфекционизм, поэтому диагноз часто ставят уже во взрослом возрасте.