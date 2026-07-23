«Эпидемия СДВГ» или мода на таблетки? Число взрослых британцев на стимуляторах взлетело на 40% за год

В Великобритании за год значительно увеличилось количество пациентов, которым назначают препараты для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Рост числа рецептов сопровождается обсуждением возможных рисков, связанных с побочными эффектами лекарств. Об этом сообщило издание Mail Online.

По данным Управления бизнес-услуг Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHSBSA), в 2025/26 году препараты от СДВГ получили около 427 тысяч человек. Это на 31% больше показателя прошлого года, когда такие лекарства назначались 326 тысячам пациентов. Наиболее заметный рост пришёлся на взрослых. Число пациентов старше 18 лет, принимающих подобные препараты, увеличилось примерно на 40% — с 190 тысяч до 267 тысяч человек.

Среди детей и подростков также зафиксирован рост назначений. Количество пациентов в возрасте до 18 лет выросло примерно на 18% — со 136 тысяч до 160 тысяч человек. Общее число выписанных рецептов на стимуляторы центральной нервной системы и другие препараты для лечения СДВГ достигло 4,2 млн. Годом ранее этот показатель составлял около 3,38 млн, что означает увеличение на четверть.

Эксперты связывают рост обращений за помощью с повышенным вниманием к психическому здоровью, однако предупреждают о риске чрезмерной «медикализации» обычных состояний и поведения. В Национальной службе здравоохранения Англии предполагают, что около 2,49 млн жителей страны могут иметь СДВГ, включая людей без официального диагноза. При этом на март 2026 года открыты сотни тысяч направлений на обследование по поводу возможного расстройства.

Одновременно специалисты обращают внимание на безопасность терапии. Ранее активисты заявляли, что у части пациентов могут оставаться невыявленными сердечные заболевания, которые способны повышать риск осложнений при приёме стимуляторов. Поводом для дискуссии стала и смерть 28-летнего лондонского финансиста Джейкоба Вудерсона. По данным расследования, его гибель была связана с синдромом внезапной аритмической смерти после увеличения дозы препарата Elvanse (лисдексамфетамин), назначенного при СДВГ.

Ранее специалисты отмечали рост числа обращений по поводу синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) среди взрослых, особенно среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Раньше расстройство чаще связывали с детским возрастом, однако сейчас всё больше диагнозов выявляют у взрослых пациентов. Врачи также отмечают увеличение числа случаев среди подростков 12–17 лет, что связывают с высокой учебной нагрузкой.