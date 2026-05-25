Учёба строгого режима: Как тренд с пристёгиванием СДВГшников к столу только ломает психику

В социальных сетях набирает популярность жёсткий способ борьбы с прокрастинацией при СДВГ и тревоге: пристегнуть себя наручниками к рабочему месту и спрятать ключ в лёд, пока не растает. Идея проста — без возможности освободиться вам придётся заниматься делом. Однако врач-психиатр клиники «Эмпатия» Валентина Ястребова в беседе с Life.ru предупреждает, что это может стать настоящей психологической ловушкой.

Такие методы контроля, как пристегивание себя наручниками к столу и заморозка ключей, с целью просто выучить нужную информацию, могут усилить тревогу. Даже если ключи рядом (вморожены в лёд), сам факт физического лишения свободы может спровоцировать приступ клаустрофобии или панической атаки. У людей с СДВГ и так повышен базовый уровень тревоги, поэтому такой способ скорее навредит, чем поможет вам, указала эксперт.

Вместо тренировки самоконтроля получится «костыль». Со временем мозг может решит, что без наручников он не способен работать вообще. Самоконтроль в таком случае станет ещё хуже, предупредила она.

Такое точно запрещено для людей с тревожным расстройством, кластурофобией, паническими атаками и СДВГ. Грозит ухудшением самочувствия и усилением течения заболевания. К тому же, вы можете даже не знать, что у вас есть то или иное заболевание, поэтому данные методы особенно опасны. Валентина Ястребова Врач-психиатр

По её словам, при СДВГ наручники не решат проблему. У таких людей проблема заключена не в лени, а в дефиците дофамина и норадреналина, что является настоящим диагнозом. «Браслеты» не лечат причину, а лучше всего обратиться к специалисту и начать верное лечение.

Ранее психолог предупредил о любви родителей-миллениалов списывать нормальные проявления подросткового возраста у своих детей на психические расстройства. По словам врача, такие родители приходят на приём уже с готовым «диагнозом» вроде СДВГ, ТРЛ и ПРЛ.