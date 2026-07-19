Гормоны и хаос: Психотерапевты забили тревогу из-за всплеска СДВГ у россиянок

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) всё чаще диагностируют у женщин в возрасте 20–40 лет, хотя раньше его считали преимущественно детским нарушением. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказали психотерапевты, отметив, что именно эта возрастная группа сейчас лидирует по числу обращений. Также врачи фиксируют рост случаев среди подростков 12–17 лет из-за высокой учебной нагрузки.

По словам специалистов, у женщин СДВГ годами маскируется под тревожность, выгорание или перфекционизм, поэтому диагноз часто ставят уже во взрослом возрасте. При снижении уровня эстрогена падает и уровень дофамина, отвечающего за внимание, — симптомы усиливаются, иногда появляются перепады давления.

Дополнительным фактором стала цифровая среда: бесконечный скроллинг рилсов и постоянные уведомления перегружают мозг даже у здоровых людей, создавая эффект «псевдо-СДВГ». У тех, кто действительно страдает синдромом, такой ритм лишь обостряет проявления.

Среди основных симптомов СДВГ — сложности с концентрацией, забывчивость, импульсивность, проблемы с организацией дел. У взрослых это часто выливается в хроническую прокрастинацию и ощущение внутреннего хаоса.

Ранее сообщалось, что клинический психолог Максим Ермолаев отметил, что СДВГ встречается у 2,6% населения Земли (около 140 млн человек), а с учётом всех взрослых с симптомами — до 6,7% (более 360 млн). В России точной статистики нет из-за отсутствия национального регистра, но исследования показывают распространённость на уровне 2–5%, при этом диагностируется не более 20% случаев. По словам специалиста, это означает, что миллионы россиян живут без диагноза и полноценной помощи.