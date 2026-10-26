Какие старые украшения стоит показать ювелиру, прежде чем отдавать их на переплавку

Цены на золото в последние годы бьют рекорды, и многие несут в скупку бабушкины кольца, серьги и цепочки. Там украшения обычно принимают как лом: проверяют пробу, кладут на весы и платят за граммы металла. Для сломанной серьги такой подход вполне честный. Но среди старых вещей попадаются изделия, которые стоят заметно дороже содержащегося в них металла, а после переплавки эту разницу уже не вернуть. Life.ru рассказывает, что стоит показать ювелиру, прежде чем расставаться с семейными украшениями навсегда.

Дореволюционные клейма

Дореволюционные клейма на старинном золоте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первым делом рассмотрите клеймо через лупу. До перехода на метрическую систему в 1927 году пробу в России обозначали в золотниках, поэтому на старинном золоте стоят числа 56 или 72, а на серебре чаще всего 84. На изделиях конца XIX — начала XX века можно увидеть клеймо с женской головой в кокошнике, а отдельно — именник изготовителя. Такие вещи оценивают уже как антиквариат, и их цена может в разы превышать стоимость металла. Особенно ценятся изделия известных фирм и придворных поставщиков. Нести их в скупку по цене лома почти всегда большая ошибка.

Советская «звезда» и известные заводы

Советские клейма и украшения известных заводов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1927 по 1958 год пробу ставили рядом с изображением рабочего с молотом, а позже серп и молот вписали в пятиконечную звезду. Массовые изделия в скупке часто оценивают только по стоимости металла. Но коллекционеры охотно платят больше за изделия Рижского и Таллинского ювелирных заводов, объединения «Русские самоцветы», авторские работы и полные гарнитуры в родных коробочках. Шкатулка из бабушкиного серванта порой таит сюрпризы, а назначение семи загадочных предметов из советского серванта вспомнит далеко не каждый.

Камни: стекло или драгоценность

Камни в старых украшениях: как отличить настоящие. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В скупке камни часто вообще не оценивают, а иногда просто вычитают их вес. Между тем в старом украшении может оказаться натуральный изумруд, уральский аметист, якутский бриллиант или речной жемчуг. Бывает и наоборот: знаменитые советские «александриты», которые меняют цвет при разном освещении, чаще всего оказываются синтетическим корундом. Разобраться без прибора невозможно, поэтому кольцо с крупным камнем стоит показать геммологу. Заключение лаборатории обойдётся дешевле, чем потерянный бриллиант.

Эмаль, скань и чернь

Украшения с эмалью, сканью и чернью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цену украшения поднимает ручная работа. Финифть с тонкой росписью, ажурная скань из тончайшей проволоки, кубачинское серебро и великоустюгская чернь ценятся коллекционерами гораздо выше обычного серебряного лома. Важна и история предмета: старые украшения порой хранят тайны целых судеб. Life.ru рассказывал о фрейлине Марии Гамильтон, которая ради возлюбленного брала драгоценности у супруги Петра I, и о том, как страшная тайна лишила придворную красавицу головы.

Белый металл без подсказок

Платина и палладий в старых украшениях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельного внимания требуют украшения из белого металла. Под видом серебра в шкатулке может лежать платина или палладий, а изделие без клейма вовсе не обязательно подделка. Клеймо иногда стирается от времени, а дореволюционные и заграничные вещи маркировали по-своему. Проверить состав сплава можно у ювелира или в специальном сервисе Пробирной палаты. Цена ошибки здесь высока, ведь платина ценится заметно дороже серебра.

Бирки, чеки и коробки

Бирки и документы на старые украшения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Документы тоже работают на цену. Советская бирка с артикулом и ценой, чек из ювелирного магазина, паспорт изделия или сертификат на камень помогают подтвердить подлинность и возраст вещи. Коллекционеры особенно ценят комплекты, которые сохранились в родной упаковке. Мелкие детали порой решают всё, и не только в ювелирном деле: именно по одной серии сторублёвок сыщики раскрыли громкое преступление. Life.ru вспоминал, как в СССР вычислили авторов самой крупной кражи из Госбанка.

Как не прогадать в скупке

Как не прогадать при продаже старых украшений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Перед визитом к оценщику не чистите украшения агрессивной химией и не полируйте их до блеска. Так легко повредить эмаль, жемчуг и старую патину, за которую ценители готовы доплатить. Не вынимайте камни самостоятельно и не пытайтесь чинить замки. Сфотографируйте клейма крупным планом и покажите вещь нескольким специалистам: ювелиру, геммологу, оценщику антикварного магазина. Оценки могут отличаться в разы. Скупка заинтересована купить дешевле, поэтому её предложение лучше не считать окончательным.

Переплавка остаётся честным выходом для сломанных и массовых украшений, у которых нет ни истории, ни художественной ценности. Но спешка здесь плохой помощник: один визит к оценщику может занять всего час, а ошибку уже не исправить. Даже если вещь окажется обычным ломом, вы будете знать, что не отдали за бесценок семейную реликвию. Старые шкатулки, буфеты и антресоли вообще полны сюрпризов, и Life.ru собрал семь вещей из СССР, которые сегодня стоят дороже нового айфона.