7 вещей из СССР на ваших антресолях, которые стоят дороже нового айфона, — проверьте шкафы срочно

Новый флагманский смартфон давно перестал быть дешёвой покупкой, но некоторые советские вещи с антресолей и из сервантов стоят ещё дороже. Коллекционеры платят сотни тысяч рублей за довоенные ёлочные игрушки, ламповые приёмники и первые советские фотоаппараты, а за отдельные экземпляры отдают и миллион. Решают редкость, сохранность, клейма и родные детали, а вовсе не возраст сам по себе. Мы собрали семь находок, которые не стоит выносить на помойку без проверки.

Ёлочные игрушки 1930–1950-х годов

Советские ёлочные игрушки 1930–1950-х годов и их цена. Фото © РИА Новости / Игорь Бойко

Коробка с ватными Дедами Морозами, стеклянными дирижаблями, полярниками и фигурками на прищепках может стоить до 300 тысяч рублей, если внутри редкие экземпляры в хорошем состоянии. Особенно ценятся довоенные и ранние послевоенные игрушки ручной работы из ваты, картона и стекляруса. Сохранилось их немного: вата и картон плохо переносят десятилетия на антресолях, а сырость и моль довершают дело. Поэтому каждая уцелевшая фигурка на вес золота.

Решает и сюжет. Обычные шары стоят скромно, зато серии с героями сказок, стратосферными шарами и народами СССР вызывают у коллекционеров настоящий азарт. Сказочные фигурки разбирают особенно охотно, ведь многие собирают целые наборы. Поэтому прежде чем вешать старые игрушки на ёлку, покажите их специалисту. А пока коробка ждёт оценки, проверьте себя: сможете ли вы правильно назвать семь мультфильмов СССР всего по одному злодею?

Радиоприёмник СВД в деревянном корпусе

Радиоприёмник СВД: сколько стоит довоенный экземпляр. Фото © Wikipedia / Runner1616.

Тяжёлый дедушкин ящик с ручками и шкалой многие считают пылесборником, который мешает переставить мебель. Но довоенный СВД в хорошем состоянии может стоить до миллиона рублей. Коллекционеры ценят его за редкость, деревянный корпус, красивую шкалу и стиль ар-деко. Важны родные детали: задняя крышка, ручки, ткань динамика. Самодеятельный ремонт с лаком и чужими ручками убивает цену, так что пусть лучше приёмник постоит с пылью, чем заблестит после домашней «реставрации».

В тридцатые годы радио казалось почти чудом, а сегодня новости, музыка и даже собеседник помещаются в телефоне. Для советского зрителя такое было чистой фантастикой, и Life.ru проверил, что из мира «Гостьи из будущего» стало реальностью и правда ли миелофон уже у нас в кармане. Ирония в том, что старый ящик с лампами на антикварном рынке легко обходит по цене самый современный смартфон, хотя ловит всего несколько станций.

Ранний «ФЭД» из 1930-х

Ранний фотоаппарат «ФЭД» из 1930-х годов. Фото © Wikipedia / Andshel.

Советский «ФЭД» часто лежит в шкафу как красивый реквизит для полки. Между тем ранние камеры 1930-х годов стоят 200–300 тысяч рублей, особенно с редким объективом, родным чехлом и документами. Цену определяют конкретная версия, год выпуска и комплектность, а не надпись на корпусе. Поздних массовых моделей выпустили много, поэтому они стоят куда скромнее. Если аппарат достался от прадеда и выглядит старше обычного, не продавайте его наспех по объявлению «старый фотоаппарат, самовывоз».

Часы «Полёт», «Штурманские» и «Ракета»

Советские часы «Полёт», «Штурманские» и «Ракета». Фото © ТАСС / Георгий Надеждин, Антон Новодережкин, Сергей Смольский

Советские наручные часы тоже умеют удивлять: редкая модель с подтверждённой историей стоит до 300 тысяч рублей. Особенно интересны отдельные «Полёты», «Штурманские» и «Ракеты», версии с 24-часовым циферблатом для полярников и ранние механизмы. Коробка, паспорт и родной ремешок заметно поднимают цену. Коллекционеры смотрят на механизм, стрелки, номера и даже мелкие шрифты. Часы после ремонта с чужими деталями и с уставшим корпусом дорогими не станут только потому, что они советские.

Буфеты и шкафы сталинского ампира

Мебель сталинского ампира: буфеты и шкафы. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Тяжёлый буфет или письменный стол 1930–1950-х годов кажется проклятием для всех, кто пытался вынести его с пятого этажа без лифта. Но мебель сталинского ампира из массива дерева с бронзовой фурнитурой и клеймами фабрик стоит до 500 тысяч рублей. Главная опасность для неё не время, а хозяева с кисточкой. Перекрасить буфет в белый, снять старый шпон или прикрутить модные ножки — значит лишить вещь большей части цены. Сначала оценка, потом эксперименты.

Многие такие гарнитуры пережили переезды из коммуналок в отдельные квартиры, куда громоздкая мебель помещалась с трудом, и отправились доживать век на дачи и в сараи. Именно там их сегодня и находят. Как советские домостроительные комбинаты переселяли миллионы семей из бараков, Life.ru рассказал в материале о пяти заводах-гигантах, на которых держался весь СССР. Если же буфет стоит у вас на кухне до сих пор, присмотритесь к нему внимательнее.

Агитационный фарфор первых лет советской власти

Агитационный фарфор первых лет советской власти. Фото © ТАСС / Zuma / Stephen Chung / London News Pictures via ZUMA Wire

Тарелки и чашки с лозунгами, серпами и молотами появились после революции, когда художники стали расписывать фарфор новыми символами. Агитационный фарфор 1920–1930-х годов сегодня стоит до 500 тысяч рублей. Рядом с ним ценятся статуэтки Ленинградского фарфорового завода: обычные продают за несколько тысяч, редкие уходят за сотни тысяч. Смотрите на клеймо на донышке, качество росписи и сколы. Массовые сервизы шестидесятых тоже покупают, но состояния на них не сделать.

Книги с маленьким тиражом

Редкие советские книги с маленьким тиражом. Фото © Wikipedia / Наталия Ушакова.

Советские книги выходили огромными тиражами и стоили копейки, но среди них встречаются настоящие сокровища. Детская книжка Маяковского «История Власа — лентяя и лоботряса» 1927 года вышла тиражом всего семь тысяч экземпляров, и за хорошо сохранившийся том коллекционеры готовы отдать около миллиона рублей. Сборник Бориса Пастернака 1948 года, который попал под запрет, на аукционе ушёл за несколько миллионов. Перед уборкой книжного шкафа загляните в выходные данные на последней странице.

Не каждый сервант скрывает клад: массовые вещи из СССР стоят скромно, а подделок на рынке хватает. Цену определяют редкость, сохранность, клейма, документы и спрос прямо сейчас, поэтому похожие вещи уходят и за копейки, и за суммы с пятью нулями. Перед уборкой сверьтесь с каталогами, покажите находку специалисту и не торопитесь чистить и подкрашивать старые вещи. А если хочется вспомнить, сколько всё это стоило тогда, проверьте, помните ли вы советские цены на товары и услуги.