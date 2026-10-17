Не только грузовики и тракторы: 5 заводов-гигантов, на которых держался весь СССР

Советская экономика стояла на заводах-гигантах, и каждый из них закрывал целую отрасль. Одни выпускали грузовики для строек и армии, другие давали колхозам тракторы, третьи одевали страну или собирали дома для миллионов семей. Вокруг таких предприятий вырастали целые районы с жильём, школами и больницами, а продукция расходилась по всем республикам. Мы вспомнили пять гигантов, без которых трудно представить жизнь Советского Союза, и рассказываем, что каждый из них давал стране.

ЗИЛ: от трёхтонки до правительственного лимузина

Завод имени Лихачёва: история ЗИЛа от ЗИС-5 до ЗИЛАРТа. Фото © ТАСС / Соболев Валентин

Первые корпуса московского автозавода появились ещё в 1916 году, а после революции его превратили в один из главных центров отечественного машиностроения. В 1927 году предприятие возглавил Иван Лихачёв и руководил им двенадцать лет, позже завод получил его имя. Здесь одними из первых в стране освоили полный цикл выпуска грузовиков: с конвейера сходили ЗИС-5, ЗИЛ-130 и вездеходы ЗИЛ-131, автобусы и лимузины для первых лиц государства.

Конструкторы ЗИЛа работали и над бескапотными грузовиками, по тем временам вполне передовыми, а холодильники с той же маркой стояли на множестве советских кухонь. В 1992 году завод приватизировали, но к рынку он оказался не готов: модели устарели, а новые проекты так и остались на бумаге. Серийный выпуск машин прекратился в 2012 году, последний грузовик собрали в 2016-м. Сейчас на месте огромных цехов вырос жилой район ЗИЛАРТ с парком у Москвы-реки.

«Москвич»: машина для советской семьи

АЗЛК «Москвич»: как закрылся легендарный автозавод. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Завод на юго-востоке Москвы заработал в ноябре 1930 года и поначалу собирал американские «Форды» из привозных деталей. После войны здесь наладили выпуск «Москвича-400», первого по-настоящему массового советского легкового автомобиля. В мае 1967 года с конвейера сошёл миллионный «Москвич», а через год предприятие получило имя Ленинского комсомола и знаменитую аббревиатуру АЗЛК. В 1986 году завод выпустил «Москвич-2141», единственный советский хетчбэк своего класса.

Машина в те годы была мечтой и символом достатка. Даже братья Калачян, герои самой громкой кражи в истории СССР, спрятали добычу в колесе подержанных «Жигулей». С перестройкой АЗЛК начал увязать в долгах и отказываться от новых разработок, а в девяностые на рынок хлынули иномарки. Главный конвейер остановили в 2002 году, в 2010-м предприятие окончательно ликвидировали. Марка «Москвич» снова появилась на машинах, но прежнего АЗЛК уже не вернуть.

Сталинградский тракторный: первенец советского тракторостроения

Сталинградский тракторный завод и первый трактор СТЗ-1. Фото © ТАСС / Суровцев Николай

Идею построить специальный тракторный завод Феликс Дзержинский высказал в 1925 году, а закладка состоялась летом 1926-го. Проект готовила фирма американского архитектора Альберта Кана: своего опыта для гиганта такого масштаба тогда не хватало. 17 июня 1930 года завод вступил в строй, первые колёсные тракторы СТЗ-1 ушли в колхозы, а самый первый отправили делегатам XVI съезда партии, через пару лет предприятие вышло на проектную мощность.

С началом войны завод перешёл на выпуск танков Т-34, а осенью 1942 года в ходе Сталинградской битвы его цеха полностью разрушили. Конвейер запустили снова уже в мае 1944-го, позже здесь собирали гусеничные ДТ-54 и ДТ-75, знакомые любому механизатору. После распада СССР связи с заказчиками и поставщиками оборвались, в 2002 году предприятие разделили на несколько компаний, затем последовало банкротство концерна. Сегодня многие корпуса пустуют или снесены.

Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат: ткани на весь Союз

Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат в СССР. Фото © ТАСС / Зинин Владимир

Одно из крупнейших текстильных предприятий СССР начали строить в 1950-е годы, чтобы обеспечить страну тканями и снизить зависимость от других центров. Первая фабрика заработала в 1961 году, хотя сроки запуска пришлось сдвигать, а к 1970-м комбинат вышел на полную мощность. Его ткани и изделия продавались почти по всему Союзу, а пряжа и полуфабрикаты уходили на другие фабрики страны. Комбинат стал одним из символов промышленного Казахстана.

Комбинат был звеном огромной цепочки: хлопок превращался в пряжу, пряжа в ткань, а ткань в готовые вещи на разных заводах. Первые трудности начались в конце 1980-х, а в девяностые прилавки заполнили дешёвые китайские товары. Конкурировать с ними не удалось, и после разрыва хозяйственных связей гигант фактически прекратил работу. Без дела остались тысячи ткачих и прядильщиц. Хаос тех лет породил множество афер, а схемы Остапа Бендера мошенники с успехом повторяют даже в 2026 году.

Алма-Атинский домостроительный комбинат: квартиры вместо бараков

Алма-Атинский домостроительный комбинат и советские панельки. Фото © ТАСС

Массовое жилищное строительство в СССР держалось на домостроительных комбинатах, и благодаря им миллионы семей переехали из коммуналок и бараков в отдельные квартиры. Алма-Атинский ДСК начали строить в 1950-е годы, а примерно через пять лет запустили все основные линии. Здесь выпускали элементы и конструкции для многоэтажек, и на стройке из них собирали дома почти как из конструктора. Позже такие дома в народе прозвали панельками.

С 1966 года комбинат расширялся, и его изделия отправляли далеко за пределы Алма-Аты. Такая модель позволяла возводить целые микрорайоны гораздо быстрее обычной стройки. В начале девяностых исчез государственный заказ, оборвались связи, и предприятие прекратило существование. Советские стройки и проектные институты растили сильных специалистов, а некоторые прославились совсем в другом деле: Вячеслав Бутусов до славы «Наутилуса» проектировал облик станций метро.

Советская промышленность создавалась как единая система, где один завод перерабатывал сырьё, другой делал детали, а третий собирал готовую продукцию. Когда цепочка распалась, вместе с гигантами исчезли инженерные школы и опытные коллективы. Сегодня стране снова нужны свои грузовики, тракторы, ткани и доступное жильё, поэтому об этих заводах вспоминают без иронии. А ностальгию по той эпохе можно продлить с любимым кино: проверьте, помните ли вы реплики героев «Покровских ворот».