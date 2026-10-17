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Регион
Опубликовано 17 октября, 12:00

Не только грузовики и тракторы: 5 заводов-гигантов, на которых держался весь СССР

Оглавление
ЗИЛ: от трёхтонки до правительственного лимузина
«Москвич»: машина для советской семьи
Сталинградский тракторный: первенец советского тракторостроения
Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат: ткани на весь Союз
Алма-Атинский домостроительный комбинат: квартиры вместо бараков

ЗИЛ, АЗЛК и ещё три советских гиганта десятилетиями возили, кормили, одевали и расселяли всю огромную страну. Life.ru вспоминает, как строили эти заводы, чем они гордились и почему ни один не пережил девяностые.

5 советских заводов-гигантов, которых не хватает России сегодня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

5 советских заводов-гигантов, которых не хватает России сегодня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советская экономика стояла на заводах-гигантах, и каждый из них закрывал целую отрасль. Одни выпускали грузовики для строек и армии, другие давали колхозам тракторы, третьи одевали страну или собирали дома для миллионов семей. Вокруг таких предприятий вырастали целые районы с жильём, школами и больницами, а продукция расходилась по всем республикам. Мы вспомнили пять гигантов, без которых трудно представить жизнь Советского Союза, и рассказываем, что каждый из них давал стране.

ЗИЛ: от трёхтонки до правительственного лимузина

Завод имени Лихачёва: история ЗИЛа от ЗИС-5 до ЗИЛАРТа. Фото © ТАСС / Соболев Валентин

Завод имени Лихачёва: история ЗИЛа от ЗИС-5 до ЗИЛАРТа. Фото © ТАСС / Соболев Валентин

Первые корпуса московского автозавода появились ещё в 1916 году, а после революции его превратили в один из главных центров отечественного машиностроения. В 1927 году предприятие возглавил Иван Лихачёв и руководил им двенадцать лет, позже завод получил его имя. Здесь одними из первых в стране освоили полный цикл выпуска грузовиков: с конвейера сходили ЗИС-5, ЗИЛ-130 и вездеходы ЗИЛ-131, автобусы и лимузины для первых лиц государства.

Конструкторы ЗИЛа работали и над бескапотными грузовиками, по тем временам вполне передовыми, а холодильники с той же маркой стояли на множестве советских кухонь. В 1992 году завод приватизировали, но к рынку он оказался не готов: модели устарели, а новые проекты так и остались на бумаге. Серийный выпуск машин прекратился в 2012 году, последний грузовик собрали в 2016-м. Сейчас на месте огромных цехов вырос жилой район ЗИЛАРТ с парком у Москвы-реки.

«Москвич»: машина для советской семьи

АЗЛК «Москвич»: как закрылся легендарный автозавод. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

АЗЛК «Москвич»: как закрылся легендарный автозавод. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Завод на юго-востоке Москвы заработал в ноябре 1930 года и поначалу собирал американские «Форды» из привозных деталей. После войны здесь наладили выпуск «Москвича-400», первого по-настоящему массового советского легкового автомобиля. В мае 1967 года с конвейера сошёл миллионный «Москвич», а через год предприятие получило имя Ленинского комсомола и знаменитую аббревиатуру АЗЛК. В 1986 году завод выпустил «Москвич-2141», единственный советский хетчбэк своего класса.

Машина в те годы была мечтой и символом достатка. Даже братья Калачян, герои самой громкой кражи в истории СССР, спрятали добычу в колесе подержанных «Жигулей». С перестройкой АЗЛК начал увязать в долгах и отказываться от новых разработок, а в девяностые на рынок хлынули иномарки. Главный конвейер остановили в 2002 году, в 2010-м предприятие окончательно ликвидировали. Марка «Москвич» снова появилась на машинах, но прежнего АЗЛК уже не вернуть.

Сталинградский тракторный: первенец советского тракторостроения

Сталинградский тракторный завод и первый трактор СТЗ-1. Фото © ТАСС / Суровцев Николай

Сталинградский тракторный завод и первый трактор СТЗ-1. Фото © ТАСС / Суровцев Николай

Идею построить специальный тракторный завод Феликс Дзержинский высказал в 1925 году, а закладка состоялась летом 1926-го. Проект готовила фирма американского архитектора Альберта Кана: своего опыта для гиганта такого масштаба тогда не хватало. 17 июня 1930 года завод вступил в строй, первые колёсные тракторы СТЗ-1 ушли в колхозы, а самый первый отправили делегатам XVI съезда партии, через пару лет предприятие вышло на проектную мощность.

С началом войны завод перешёл на выпуск танков Т-34, а осенью 1942 года в ходе Сталинградской битвы его цеха полностью разрушили. Конвейер запустили снова уже в мае 1944-го, позже здесь собирали гусеничные ДТ-54 и ДТ-75, знакомые любому механизатору. После распада СССР связи с заказчиками и поставщиками оборвались, в 2002 году предприятие разделили на несколько компаний, затем последовало банкротство концерна. Сегодня многие корпуса пустуют или снесены.

Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат: ткани на весь Союз

Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат в СССР. Фото © ТАСС / Зинин Владимир

Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат в СССР. Фото © ТАСС / Зинин Владимир

Одно из крупнейших текстильных предприятий СССР начали строить в 1950-е годы, чтобы обеспечить страну тканями и снизить зависимость от других центров. Первая фабрика заработала в 1961 году, хотя сроки запуска пришлось сдвигать, а к 1970-м комбинат вышел на полную мощность. Его ткани и изделия продавались почти по всему Союзу, а пряжа и полуфабрикаты уходили на другие фабрики страны. Комбинат стал одним из символов промышленного Казахстана.

Комбинат был звеном огромной цепочки: хлопок превращался в пряжу, пряжа в ткань, а ткань в готовые вещи на разных заводах. Первые трудности начались в конце 1980-х, а в девяностые прилавки заполнили дешёвые китайские товары. Конкурировать с ними не удалось, и после разрыва хозяйственных связей гигант фактически прекратил работу. Без дела остались тысячи ткачих и прядильщиц. Хаос тех лет породил множество афер, а схемы Остапа Бендера мошенники с успехом повторяют даже в 2026 году.

Алма-Атинский домостроительный комбинат: квартиры вместо бараков

Алма-Атинский домостроительный комбинат и советские панельки. Фото © ТАСС

Алма-Атинский домостроительный комбинат и советские панельки. Фото © ТАСС

Массовое жилищное строительство в СССР держалось на домостроительных комбинатах, и благодаря им миллионы семей переехали из коммуналок и бараков в отдельные квартиры. Алма-Атинский ДСК начали строить в 1950-е годы, а примерно через пять лет запустили все основные линии. Здесь выпускали элементы и конструкции для многоэтажек, и на стройке из них собирали дома почти как из конструктора. Позже такие дома в народе прозвали панельками.

С 1966 года комбинат расширялся, и его изделия отправляли далеко за пределы Алма-Аты. Такая модель позволяла возводить целые микрорайоны гораздо быстрее обычной стройки. В начале девяностых исчез государственный заказ, оборвались связи, и предприятие прекратило существование. Советские стройки и проектные институты растили сильных специалистов, а некоторые прославились совсем в другом деле: Вячеслав Бутусов до славы «Наутилуса» проектировал облик станций метро.

Если считаете, что ваши коллеги странные, пересчитайте! 10 историй об офисной дичи из соцсетей
Если считаете, что ваши коллеги странные, пересчитайте! 10 историй об офисной дичи из соцсетей

Советская промышленность создавалась как единая система, где один завод перерабатывал сырьё, другой делал детали, а третий собирал готовую продукцию. Когда цепочка распалась, вместе с гигантами исчезли инженерные школы и опытные коллективы. Сегодня стране снова нужны свои грузовики, тракторы, ткани и доступное жильё, поэтому об этих заводах вспоминают без иронии. А ностальгию по той эпохе можно продлить с любимым кино: проверьте, помните ли вы реплики героев «Покровских ворот».

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Сергей Трофимов
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