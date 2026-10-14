В Финляндии мужчине отказали в стажировке из-за гражданства СССР в младенчестве

В Финляндии мужчине отказали в стажировке в военном университете из-за того, что в младенчестве он четыре месяца был гражданином СССР. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на решение Главного штаба Сил обороны страны.

Соискатель родился в начале 1990-х годов, когда его родители ещё не состояли в официальном браке. По этой причине мальчик автоматически получил гражданство матери, которая была гражданкой Советского Союза. Однако уже через четыре месяца отцовство признали, ребёнку оформили финские документы, а прежний статус аннулировали.

Спустя десятилетия эта деталь биографии помешала мужчине попасть на стажировку в Университет национальной обороны. Военные сочли кратковременную принадлежность к СССР ограничивающим фактором, сославшись на риск иностранной зависимости. При этом речь шла о гражданстве, которое соискатель утратил ещё до того, как ему исполнилось полгода.

Ситуацией заинтересовался уполномоченный по вопросам равноправия Финляндии Райнер Хильтунен. Он признал действия армейского руководства прямой дискриминацией по признаку происхождения и потребовал выплатить пострадавшему компенсацию в размере четырёх тысяч евро, или примерно 373 тысяч рублей.

Однако Главный штаб отказался выполнять предписание омбудсмена. Военные сохранили свою позицию относительно предполагаемой иностранной зависимости кандидата. В итоге конкурс на стажировку в университет аннулировали.

Ранее Национальный архив Финляндии резко ограничил доступ к историческим материалам, скопированным в российских архивах. В электронной системе учреждения срок ограничения указан с осени 2022 года до конца 9999-го. Это около миллиона страниц документов, относящихся к 1500–1990 годам. В их числе, к примеру, примерно 10 тысяч страниц о крепости Свеаборг, включая рисунки начала XX века.