Финляндия занимает первое место в ЕС по уровню безработицы

Финляндия сохранила первое место среди стран Евросоюза по уровню безработицы — в августе показатель составил 10,3%. Об этом со ссылкой на свежие данные Евростата сообщила Yle.

Следом расположилась Испания, где без работы остаются 10% экономически активного населения. Третье место занимает Швеция с показателем 8,7%. Для сравнения, средний уровень безработицы по всему Евросоюзу в августе составил 6,1%, а в еврозоне — 6,4%. По оценке Евростата, в ЕС насчитывалось около 13,6 млн безработных.

Финляндия вышла на первое место по этому показателю ещё в ноябре 2025 года и с тех пор сохраняет лидерство. Ранее Yle связывала ухудшение ситуации на рынке труда в том числе со слабым экономическим ростом и сокращениями в промышленности.

При этом проблемы с занятостью наблюдаются на фоне затянувшихся трудностей финской экономики. В стране неоднократно сообщали о сокращениях персонала на крупных предприятиях и слабом спросе на новых сотрудников.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в приграничных с Россией районах Финляндии. После закрытия границы там выросла безработица, а часть ориентированных на российских туристов предприятий закрылась или обанкротилась. Сильнее всего последствия ощутили туристический и малый бизнес на востоке страны.