Закрытие границы с Россией привело к безработице в Финляндии
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Приграничные регионы Финляндии столкнулись с серьёзными экономическими последствиями после закрытия границы с Россией. В городах, которые раньше зависели от российских туристов, начали расти проблемы с занятостью, а часть предприятий прекратила работу.
Об этом заявил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко. По его словам, сильнее всего пострадали сферы туризма и малого бизнеса, ориентированные на поток посетителей из России.
«Во многих городах приграничных районов наблюдается высокий уровень безработицы, а многие предприятия, ориентированные на туризм, обанкротились или закрылись», – рассказал Варвикко РИА «Новости».
Он отметил, что решение финских властей в первую очередь ударило по Восточной Финляндии, где предприниматели потеряли значительную часть клиентов. По словам общественного деятеля, восстановить прежний уровень активности бизнесу пока не удалось.
Финляндия закрыла восточную границу с Россией в 2023 году, после чего в приграничных районах неоднократно сообщали о снижении туристического потока и трудностях для компаний.
Ранее Life.ru писал, что Финляндия продлила ограничения на работу восточной границы с Россией до конца 2028 года. Власти страны объяснили решение сохранением угрозы незаконного пересечения границы.
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