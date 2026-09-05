Закрытие границы с Россией привело к безработице в Финляндии

Приграничные регионы Финляндии столкнулись с серьёзными экономическими последствиями после закрытия границы с Россией. В городах, которые раньше зависели от российских туристов, начали расти проблемы с занятостью, а часть предприятий прекратила работу.

Об этом заявил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко. По его словам, сильнее всего пострадали сферы туризма и малого бизнеса, ориентированные на поток посетителей из России.

«Во многих городах приграничных районов наблюдается высокий уровень безработицы, а многие предприятия, ориентированные на туризм, обанкротились или закрылись», – рассказал Варвикко РИА «Новости».

Он отметил, что решение финских властей в первую очередь ударило по Восточной Финляндии, где предприниматели потеряли значительную часть клиентов. По словам общественного деятеля, восстановить прежний уровень активности бизнесу пока не удалось.

Финляндия закрыла восточную границу с Россией в 2023 году, после чего в приграничных районах неоднократно сообщали о снижении туристического потока и трудностях для компаний.

Ранее Life.ru писал, что Финляндия продлила ограничения на работу восточной границы с Россией до конца 2028 года. Власти страны объяснили решение сохранением угрозы незаконного пересечения границы.