Горячие мамочки Victoria’s Secret: как 12 моделей выглядят на подиуме и в жизни после рождения детей

На подиуме — кружево, каблуки и ангельские крылья. Дома — детские игрушки, семейные завтраки и объятия с малышами. На показе Victoria’s Secret, который прошёл 18 октября 2026 года в Лос-Анджелесе, эти два мира встретились особенно красиво: среди участниц были и совсем молодые мамы, и женщины, воспитывающие троих детей. Барбара Палвин вернулась к шоу примерно через шесть недель после родов, а Адриана Лима вновь примерила крылья уже в статусе многодетной матери. Собрали 12 моделей, чьи фотографии с подиума и из жизни хочется рассматривать рядом. У каждой свой путь к нынешней форме, но все они продолжают сниматься, работать, путешествовать и нравиться себе.

Барбара Палвин — родила всего шесть недель назад

Барбара Палвин на показе Виктория Сикрет: как выглядит мама через шесть недель после рождения дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

Барбара Палвин и Дилан Спроус стали родителями дочери Сильви 7 сентября 2026 года. Уже 18 октября модель вышла на подиум Victoria’s Secret в розовом белье и полупрозрачном мини, а затем появилась в белом боди с крыльями. Дилан поддерживал жену из зала — у этой мамы в первом ряду был собственный преданный фанат.

Дома у Барбары совсем другой дресс-код. О рождении дочери супруги сообщили снимком, на котором смотрят бейсбол втроём в одинаковой командной форме. При этом Палвин говорит, что всё ещё восстанавливается, а вернуться к работе ей помогают близкие. В её планах уже есть и семейная вечеринка на Хеллоуин: костюмы для малышки мама тоже успела присмотреть.

Эльза Хоск — мама двоих, младшей дочери около трёх месяцев

Эльза Хоск на показе Виктория Сикрет: сравниваем фото модели после вторых родов с подиума и из жизни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hoskelsa

Эльза Хоск сообщила о рождении второй дочери, Флоры Блю, 22 июля 2026 года. Вместе с Томом Дейли она также воспитывает пятилетнюю Тууликки. Осенью модель снова оказалась на подиуме: полупрозрачное бежевое боди, длинные ноги и огромные золотистые крылья, которые оказались самыми большими на нынешнем шоу.

За пределами показа Хоск тоже спокойно фотографируется в белье без сценического образа. В начале октября она опубликовала зеркальное селфи без макияжа и рассказала, что постепенно возвращает себе силу. Интересная подробность: после первых родов Эльза целый год не тренировалась, потому что не было энергии и желания. В этот раз захотелось иначе, и модель выбрала другой темп.

Жасмин Тукс — двое детей и почти год после вторых родов

Жасмин Тукс на шоу Виктория Сикрет: молодая мама двоих детей вернулась на подиум после рождения сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jastookes

На прошлогоднем шоу Жасмин Тукс открывала показ с заметным животом. А 28 октября 2025 года, всего через 13 дней после того выхода, родила сына Матео. Теперь у модели и Хуана Давида Борреро двое детей, включая старшую дочь Мию. На шоу 2026 года Жасмин вернулась уже почти через год после рождения младшего ребёнка.

В её семейном альбоме — чёрно-белые кадры с малышом на руках и дочерью рядом. В рабочем расписании — собственный косметический бренд Brunel и новые съёмки. За кулисами свежего показа Тукс рассказывала, как показывала Мии розовые сверкающие крылья. Кажется, у маминого возвращения на подиум появился ещё один очень заинтересованный зритель.

Адриана Лима — трое детей и всё те же ангельские крылья

Адриана Лима на показе Виктория Сикрет: как выглядит 45-летняя мама троих детей на подиуме и в жизни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ adrianalima

Адриане Лиме 45 лет, у неё трое детей: дочери Валентина и Сиенна, а также сын Сайан, родившийся в августе 2022 года. На нынешнем шоу модель появилась в ярко-зелёном кружевном наряде, а затем — в белом образе с крыльями. Её возвращение хочется рассматривать отдельно: знаменитый взгляд, уверенная походка и фигура, которую эффектно подчёркивает бельё.

В жизни Адриана тоже окружена большой семьёй. Она участвует и в воспитании двоих детей своего партнёра Андре Леммерса. Перед показом модель рассказала, что дети поддерживали её подготовку и даже ходили с ней в зал. А весной дочери снялись вместе с мамой в кампании Victoria’s Secret. Любовь к моде в этой семье уже передаётся следующему поколению.

Бехати Принслу — мама троих детей от Адама Левина

Бехати Принслу на показе Виктория Сикрет: как мама троих детей выглядит на подиуме и на личных фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ behatiprinsloo

У Бехати Принслу и Адама Левина две дочери — Дасти Роуз и Джио Грейс — и сын, появившийся на свет в январе 2023 года. На показе Victoria’s Secret 2026 модель вновь вышла на подиум. Три ребёнка дома вполне уживаются с карьерой, в которой по-прежнему есть бельевые выходы и внимание фотографов.

Вне шоу семейные снимки Бехати выглядят гораздо спокойнее. Летом Левин опубликовал фотографию, на которой родители идут по дорожке у пляжа вместе с детьми, держась за руки. Здесь хорошо виден другой масштаб её жизни: большая семья, прогулки и время вместе. А затем мама снова собирается на работу, где вместо пляжной дорожки её ждёт подиум.

Эшли Грэм — трое сыновей, в том числе близнецы

Эшли Грэм на шоу Виктория Сикрет: сравниваем фото мамы троих сыновей с подиума и из личного альбома. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ashleygraham

Эшли Грэм воспитывает троих мальчиков с мужем Джастином Эрвином. Старший Айзек родился в январе 2020 года, близнецы Малакай и Роман — в январе 2022-го. На свежем шоу Victoria’s Secret модель вновь демонстрировала бельё. На подиуме она выглядит эффектно и уверенно, подчёркивая изгибы фигуры. Грэм открыто показывает, что осталось за глянцевыми кадрами: после рождения близнецов она публиковала фотографии живота с растяжками. При этом продолжала сниматься и носить открытые наряды.

Алессандра Амбросио — мама двоих, старшей дочери уже 18

Алессандра Амбросио на показе Виктория Сикрет: как выглядит мама двоих детей на подиуме и на отдыхе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alessandraambrosio

У Алессандры Амбросио двое детей от Джейми Мазура: дочь Аня, родившаяся в 2008 году, и сын Ноа, появившийся в 2012-м. В августе 2026 года старшей исполнилось 18 лет. Осенью её мама снова участвовала в Victoria’s Secret Fashion Show — у взрослой дочери перед глазами по-прежнему очень яркий пример модельной карьеры.

В повседневной жизни Алессандра охотно делится отпускными фотографиями в купальниках. В мае она показывала пляжные кадры с Ривьеры-Майя, сделанные Баком Палмером. О домашней стороне жизни модель рассказывала с юмором: утром у неё растрёпанные волосы, лицо без макияжа и роль мамы Ани и Ноа. А между семейными делами в её расписании остаются романтика, путешествия и съёмки.

Кэндис Свейнпол — двое сыновей с небольшой разницей в возрасте

Кэндис Свейнпол на показе Виктория Сикрет: как выглядит мама двух детей на подиуме и в обычной жизни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ candiceswanepoel

Кэндис Свейнпол стала мамой Анакана в октябре 2016 года, а в июне 2018-го родила Ариэля. Два маленьких ребёнка с разницей менее двух лет — насыщенный старт материнства. Сама модель называла этот период напряжённым, но прекрасным. В 2026 году Кэндис снова участвовала в показе Victoria’s Secret и позировала фотографам на подиуме.

На семейных фотографиях Свейнпол обнимает сыновей, которые давно выросли из младенческого возраста. Она делится такими моментами и говорит о том, как ей повезло быть их мамой. После двух беременностей Кэндис продолжает работать в профессии, построенной на съёмках, движении и открытой одежде. Её нынешние выходы позволяют оценить результат тренировок.

Рози Хантингтон-Уайтли — двое детей от Джейсона Стейтема

Рози Хантингтон-Уайтли на шоу Виктория Сикрет: как мама двоих детей выглядит на подиуме и на отдыхе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем воспитывают сына Джека и дочь Изабеллу. На свежем показе модель вернулась к Victoria’s Secret после долгого перерыва. В интервью Vogue перед шоу Рози говорила о постоянстве в тренировках и уходе за собой: подготовка к большому выходу для неё связана с привычками, которые складывались годами.

Но отпускные фотографии позволяют увидеть её форму и без подиумной постановки. Летом 2026 года Рози делилась кадрами с семейного отдыха: катамаран, дети, солнечная погода и снимки в бикини. Среди них был и зелёный полосатый купальник. Здесь к модельной биографии добавляется вполне узнаваемая жизнь мамы двоих детей с поездками, прогулками и совместными занятиями.

Грейс Элизабет — двое сыновей и новый взгляд на красоту

Грейс Элизабет на показе Виктория Сикрет: сравниваем фото мамы двоих сыновей с подиума и из её жизни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lovegrace_e

Грейс Элизабет воспитывает двоих сыновей вместе с Николасом Краузе. Первый ребёнок родился в 2021 году, второй — в 2024-м. Осенью 2026 года модель вновь вышла на подиум Victoria’s Secret. Дома у неё растут малыши, а работа по-прежнему связана с бельевыми съёмками и большими показами.

После первых родов Грейс рассказывала Vogue и о растяжках, и о свободной коже, и о недосыпе. Она объясняла, что материнство изменило её взгляд на красоту. Позже семейная история стала частью кампании Michael Kors, в которой модель снималась с мужем и детьми. На этих кадрах можно увидеть ещё одну сторону её образа — тёплую семейную, которая существует рядом с подиумной.

Джиджи Хадид — мама шестилетней Хай

Джиджи Хадид на показе Виктория Сикрет: как мама шестилетней Хай выглядит на подиуме и семейных фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gigihadid

Джиджи Хадид родила дочь Хай от Зейна Малика в сентябре 2020 года. За прошедшие годы модель продолжила карьеру, а на шоу Victoria’s Secret 2026 вновь появилась вместе с сестрой Беллой. Среди её образов были голубой с розовым наряд и белое мини с объёмными крыльями — сразу несколько поводов задержаться у подиумных фотографий.

В семейной жизни Джиджи есть и другой гардероб. В октябре она и Хай появились в красных юбках на праздновании дня рождения Беллы на ферме. На фотографиях к шестилетию дочери модель показывала совместные занятия и объятия. У мамы остаются и большое шоу, и маленькие семейные праздники, ради которых тоже приятно наряжаться.

Ирина Шейк — мама девятилетней Леи

Ирина Шейк на показе Виктория Сикрет: как мама девятилетней Леи выглядит на подиуме и в личной жизни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irinashayk

Наша соотечественница Ирина Шейк воспитывает дочь Лею де Сен от Брэдли Купера. Её история с Victoria’s Secret началась ещё в 2016 году, когда модель впервые вышла на показ уже беременной. Спустя десять лет она вспоминала тот дебют с гордостью и вновь участвовала в шоу. Получается, дочь была частью этой подиумной истории ещё до своего рождения.

За пределами показов Шейк давно превратила даже дорогу в школу в отдельный модный жанр: фотографы снимали её с дочерью в кожаных вещах, высоких сапогах и объёмных жакетах. При этом в соцсетях модель продолжает публиковать и смелые фотографии, включая свежие октябрьские кадры в кожаных брюках. Материнство вполне помещается в жизнь, где остаются собственный стиль и удовольствие от красивой одежды.

Беременность и роды могут менять тело, а возвращение к привычной форме у каждой женщины занимает своё время. Но эти двенадцать историй хорошо показывают, сколько всего может быть впереди: любимая работа, съёмки, путешествия, романтика и новые красивые фотографии. И с младенцем дома, и с тремя детьми можно продолжать жить насыщенно и чувствовать себя привлекательной. А если вам интересно, как сложилась жизнь других знаменитых красавиц и любимцев публики, Life.ru уже рассказывал, что стало со звёздами «Беверли-Хиллз, 90210» и как сегодня живут Брэндон, Келли, Донна и другие.