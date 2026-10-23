Mash сообщил о редкой болезни певца JONY, но его команда всё отрицает

У певца JONY выявили семейную средиземноморскую лихорадку — наследственное заболевание, сопровождающееся повторяющимися приступами воспаления. Об этом сообщает Mash. Однако представители артиста заявили каналу, что проблем со здоровьем у него нет.

По информации Mash, диагноз Джахиду Гусейнли поставили после генетического теста. Канал утверждает, что после госпитализации в сентябре исполнитель резко похудел, температурил и вновь жаловался на самочувствие.

По данным канала, певец начал терапию и сначала почувствовал улучшение, однако затем состояние снова ухудшилось. Сейчас, как утверждает Mash, он получает лечение дома. Команда JONY отрицает наличие проблем со здоровьем.

Семейная средиземноморская лихорадка, также известная как периодическая болезнь, — наследственное заболевание, при котором нарушается регуляция воспаления. Оно связано с изменениями в гене MEFV: воспалительные приступы возникают без инфекции. Болезнь не заразна. Основные проявления — повторяющиеся приступы высокой температуры, боли в животе, груди и суставах. Иногда появляются красная сыпь и головная боль. Приступ обычно длится от 12 до 72 часов, а между эпизодами человек может чувствовать себя здоровым.

Чаще первые симптомы возникают в детстве или подростковом возрасте, однако возможен и более поздний дебют. Важна семейная история: родители могут быть носителями генетических изменений, не имея выраженных симптомов.

Без лечения длительное воспаление может привести к амилоидозу — накоплению особого белка в органах, прежде всего в почках. Подобранная врачом терапия помогает уменьшить частоту приступов и снизить риск осложнений.

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