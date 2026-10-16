Болезнь суставов, запрет на гитару и жалоба на медсестру: что произошло с Михаилом Гребенщиковым

Певцу Михаилу Гребенщикову запретили играть на гитаре из-за остеоартроза суставов пальцев, утверждает Mash. По его данным врач, рекомендовала бывшему участнику «Фабрики звёзд» сократить нагрузку на руки, однако артисту это не понравилось, и он устроил скандал в поликлинике.

Как утверждает телеграм-канал, Гребенщиков обратился к медикам с жалобами на боль в руке. Сам музыкант предполагал, что неприятные ощущения появились после ремонта дачи. Однако во время осмотра врач якобы обнаружила истончение хрящей в пальцах, которое связала с регулярной игрой на гитаре.

По информации Mash, певцу посоветовали реже брать в руки инструмент и принимать витамины. Услышав рекомендации, артист якобы накричал на медработницу, обвинил её в некомпетентности и потребовал направить его на компьютерную томографию. На следующий день с ним связалась заведующая поликлиникой, извинилась и записала на обследование.

Однако сам Гребенщиков опроверг сообщения о заболевании и конфликте с врачом. В беседе с РИА «Новости» исполнитель заверил, что никаких проблем со здоровьем у него нет, а история была представлена неверно.

«Я даже не хочу этот бред комментировать. У меня нет никаких проблем со здоровьем. А насчёт врачей, то я просто написал жалобу на медсестру, так как она не очень хорошо мне ответила, такое право есть у каждого человека», — пояснил певец.

Ранее Life.ru рассказывал о судебном разбирательстве между Михаилом Гребенщиковым и Ираклием Пирцхалавой. В августе 2025 года суд оштрафовал Пирцхалаву на 15 тысяч рублей за побои. Конфликт между бывшими участниками «Фабрики звёзд» произошёл на фестивале «Арт-Футбол», после чего Гребенщиков обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию.