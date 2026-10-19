«Буду петь как в последний раз»: Cолист Jane Air Антон Лиссов сообщил о раке и отмене концертов

У солиста российской рок-группы Jane Air Антона Лиссова обнаружили злокачественную опухоль после операции на горле. Музыканту предстоит пройти лучевую терапию, из-за чего коллектив вынужден перенести большую часть запланированных концертов на весну 2027 года. О своём заболевании артист рассказал в видеообращении к поклонникам.

Обращение группы Jane Air. Видео © Telegram / JANE AIR

«Летом мне на горле делали операцию. Та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной, поэтому меня ждёт лучевая терапия», — признался Лиссов.

Певец объяснил, что предстоящее лечение несовместимо с активной концертной деятельностью. При этом музыканты решили не отменять два ближайших выступления. Последний концерт в Москве в этом году состоится 30 октября в клубе Bass, где Jane Air выступит со скрипками. А 1 ноября группа проведёт постхеллоуинскую вечеринку в Санкт-Петербурге.

Остальные концерты перенесены на весну 2027 года. Согласно обновлённому расписанию, 25 марта коллектив выступит в Воронеже, 26-го — в Ростове-на-Дону, 27-го — в Краснодаре, 2 апреля — в Твери, 10 апреля — в Калининграде. В мае запланированы выступления в Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

В группе подчеркнули, что все ранее приобретённые билеты останутся действительными. Поклонников попросили отнестись к вынужденным изменениям с пониманием и дождаться новых выступлений. Сам Лиссов выразил надежду, что после лечения сможет вернуться на сцену.

«Буду петь как в последний раз, но надеюсь — не последний», — обратился Лиссов к поклонникам.

Jane Air — петербургская альтернативная рок-группа, образованная в конце 1990-х годов. Коллектив получил широкую известность благодаря песням Junk, «Пуля» и другим композициям, ставшим популярными среди поклонников российской альтернативной сцены. Антону Лиссову 47 лет. Помимо Jane Air, он играл в группе Little Big.