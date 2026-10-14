Чуть не погиб, а потом превратился в Зверя: Какой ценой Макэвою далась роль в «Стекле»

Джеймс Макэвой едва не погиб после биопсии лёгкого, которую ему назначили из-за подозрения на рак. О тяжёлом осложнении актёр рассказал в подкасте Дакса Шепарда Armchair Expert.

«Мне сделали пункцию лёгкого… врачи увидели тень в моём легком, поэтому хотели взять биопсию, чтобы проверить, не рак ли это», — вспоминает он.

Онкологическое заболевание в итоге исключили, однако сама процедура прошла неудачно. Вскоре после возвращения домой у Макэвоя произошёл коллапс лёгкого. В тот момент он находился один, поэтому случившееся особенно сильно его напугало.

Следующие две-три недели звезда «Сплита» провёл в больнице. Всё это время медики пытались очистить лёгкие, но лечение не приносило желаемого результата. Ситуация дошла до того, что специалисты заговорили о необходимости серьёзной операции, предполагающей обширное хирургическое вмешательство и тщательное промывание.

После пережитого артисту предстояло подготовиться к съёмкам триллера «Стекло», вышедшего в 2019 году. В продолжении «Сплита» он вновь сыграл Кевина Венделла Крамба, человека с 24 личностями. Однако на этот раз ему предстояло гораздо чаще появляться в образе Зверя, причём не только в темноте, но и при дневном свете.

Для такой роли Макэвой хотел серьёзно изменить свою физическую форму. Он объяснил режиссёру М. Найту Шьямалану, что обычного тренера из спортзала ему недостаточно: нужен специалист, способный помочь добиться телосложения героя древнегреческих мифов. Задачу осложняло недавнее лечение, после которого артист мог ходить, но ещё не был способен бегать или ездить на велосипеде.

В итоге первые четыре недели занятий посвятили исключительно восстановлению. Наставник подобрал реабилитационные упражнения и постепенно вернул подопечному возможность полноценно двигаться. По словам Макэвоя, благодаря такой программе ему удалось довольно быстро набрать необходимую мышечную массу.

Ранее Life.ru сообщал о нападении на Джеймса Макэвоя в одном из баров Торонто. Неизвестный мужчина неожиданно ударил артиста кулаком, когда тот покидал заведение неподалёку от площадки международного кинофестиваля. К счастью, звезда серьёзно не пострадала.