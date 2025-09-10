Мессенджер MAX
10 сентября, 10:19

В баре Торонто неизвестный напал на звезду «Сплита» Макэвоя

Джеймс Макэвой. Обложка © ТАСС / NINA PROMMER

На актёра Джеймса Макэвоя напали в одном из баров Торонто. Неадекватный мужчина набросился на звезду «Сплита» с кулаками, когда тот выходил из бара. К счастью, Макэвой серьёзно не пострадал. Об этом сообщает СВС News.

«Мужчина ударил Макэвоя кулаком без предупреждения, когда его выводили из бара Charlotte's Room, расположенного всего в нескольких кварталах от штаб-квартиры Международного кинофестиваля в Торонто», — указано в статье.

Джеймс Макэвой известен зрителям по ролям в фильмах «Искупление», «Джейн Остин», «Хроники Нарнии», «Сплит», «Особо опасен» и многих других картинах. В Канаду он прибыл на фестиваль.

Полина Никифорова
