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Регион
Опубликовано 23 октября, 13:17

Директор Долиной отвергает участие певицы в сомнительной рекламе магазина, кинувшего людей на 10 млн

Директор Долиной назвал нейросетевой подделкой рекламу «АйфонБерри» с певицей

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Лариса Долина не участвовала в рекламе магазина «АйфонБерри», покупатели которого, по сообщениям СМИ, потеряли 10 миллионов рублей. Директор певицы заявил, что ролики с её участием созданы с помощью нейросетей, а за незаконное использование имени артистки уже подан иск.

«Лариса Долина на своих страницах ничего не публиковала, закон о рекламе мы знаем, за незаконное использование имени артиста нами был подан иск о защите чести и достоинства или деловой репутации», — сообщил он РИА «Новости».

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О том, что Лариса Долина, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин оказались в центре скандала вокруг интернет-магазина «АйфонБерри», который они рекламировали в соцсетях, ранее сообщили СМИ. Около 200 покупателей утверждают, что остались без оплаченной техники, а общий ущерб оценивают в 10 миллионов рублей.

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Александра Вишнякова
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