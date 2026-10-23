Долина вновь влипла в схему с мошенниками — в этот раз с ней в связке Шаляпин и Буйнов

Лариса Долина, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин оказались в центре скандала вокруг интернет-магазина «АйфонБерри», который они рекламировали в соцсетях. Около 200 покупателей утверждают, что остались без оплаченной техники, а общий ущерб оценивают в 10 миллионов рублей.

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По словам клиентов, продавец заманивал их скидками до 30% на продукцию Apple, Samsung и Dyson. Заказы принимали исключительно по полной предоплате, обещая доставить устройства из Дубая в течение месяца. Однако вместо долгожданных покупок люди получали сообщения о затянувшемся таможенном оформлении, пишет Mash.

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Вернуть деньги после отмены заказов, как утверждают пострадавшие, тоже не удавалось. Впоследствии магазин сменил название на «Магазин Вилсаком», а его сайт перестал открываться. К претензиям покупателей присоединились около 20 бывших сотрудников, заявивших о невыплаченной зарплате.

Шаляпин рассказал, что организаторы предложили знаменитостям новые iPhone в обмен на рекламные ролики. Представители компании заверяли артистов в законности бизнеса и заранее предупреждали, что негативные сообщения якобы могут распространять конкуренты.

Однако уже спустя три дня после публикации рекламы звёздам начали поступать жалобы от недовольных клиентов. По словам певца, переписки с представителями магазина впоследствии исчезли. Сам он отрицает причастность артистов к предполагаемой схеме обмана и считает, что их тоже ввели в заблуждение.

Покупатели намерены коллективно обратиться в полицию.

Напомним, в июне 2026 года Долина подала иск к четырём осуждённым мошенникам на 176 миллионов рублей. Помимо Каменецкого, ответчиками выступили Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. Последний вместе с Цырульниковой в сентябре получил судебное решение о солидарном взыскании более 114 миллионов рублей. Дело Леонтьева приостановили после его отправки в зону СВО по контракту с Минобороны РФ.