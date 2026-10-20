Осуждённого по делу Долиной не смогли найти для суда: Заседание снова отложили

Лефортовский суд Москвы отложил рассмотрение иска певицы Ларисы Долиной к Артуру Каменецкому, осуждённому за мошенничество с её квартирой в Хамовниках. Причиной стала невозможность установить местонахождение ответчика, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

«Судебное заседание отложить, так как суду не удалось подтвердить местонахождение ответчика», — огласил решение судья.

Следующее заседание назначено на 25 ноября. При этом Каменецкий уже отбывает наказание по уголовному делу, однако суд до сих пор не получил подтверждения, где именно он находится. Ранее разбирательство в отношении мужчины выделили в отдельное производство из-за проблем с его извещением.

Напомним, в июне 2026 года Долина подала иск к четырём осуждённым мошенникам на 176 миллионов рублей. Помимо Каменецкого, ответчиками выступили Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. Последний вместе с Цырульниковой в сентябре получил судебное решение о солидарном взыскании более 114 миллионов рублей. Дело Леонтьева приостановили после его отправки в зону СВО по контракту с Минобороны РФ.

Сама афера произошла в 2024 году. Злоумышленники убедили артистку перевести сбережения на «безопасные счета» и продать квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Общий ущерб с учётом недвижимости следствие оценило в 317 миллионов. В ноябре 2025 года четырёх участников преступной схемы приговорили к срокам от четырёх до семи лет колонии.

Отдельно продолжался спор за проданную недвижимость. В декабре Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье законной владелицей квартиры, отменив решения нижестоящих инстанций в пользу Долиной. Впоследствии Мосгорсуд постановил выселить певицу, а в январе 2026 года исполнительное производство по этому вопросу завершилось.