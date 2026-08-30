Покупатель квартиры в Москве нарвался на двойную «схему Долиной»

Покупатель квартиры в Москве рискует остаться без жилья по «схеме Долиной». Оказалось, что женщина которая продала ему квартиру и бывшая владелица купленного ею дома почти одновременно заявили о мошенничестве.

Юрий около трёх лет искал жильё в столице и в итоге приобрёл квартиру у 76-летней Анны. Во время сделки женщина объяснила, что продаёт недвижимость ради покупки дома в Подмосковье, и действительно практически одновременно оформила другую сделку.

Проблемы начались примерно через месяц. Анну задержали в банке при попытке снять оставшиеся после двух сделок более 10 млн рублей. После этого она написала заявление в полицию, заявив, что продала квартиру под влиянием третьих лиц.

На следующий день с похожим заявлением обратилась Вероника — прежняя хозяйка купленного Анной дома. В результате Анна одновременно пытается вернуть себе московскую квартиру и сохранить подмосковную недвижимость.

Юрий после сделки вскрыл приобретённую квартиру и во время описи вещей обнаружил тетрадь, в которой, по данным Baza, Анна подробно записывала, как вернуть проданное жильё. Кроме того, выяснилось, что ранее женщина уже пыталась снять со своих счетов крупные суммы, однако тогда операцию остановили сотрудники банка.

Теперь обстоятельства сделок предстоит оценить правоохранителям и экспертам. В частности, должна быть установлена дееспособность Анны на момент продажи квартиры.

Подобные споры уже доходят до противоположных судебных исходов. В июне Life.ru писал о москвичке, которая смогла сохранить купленную у пенсионерки квартиру и взыскать с бывшей владелицы почти 900 тысяч рублей за более чем год проживания в уже проданном жилье. Суд тогда признал такое проживание неосновательным обогащением.