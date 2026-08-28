Любовь, транквилизаторы и две квартиры: Петербурженка лишилась жилья из-за брачного афериста

Мошенники под видом влюблённых мужчин обманом лишают россиянок недвижимости — по словам пострадавших, их одурманивают транквилизаторами и отбирают жильё. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Одной из жертв стала 28-летняя жительница Санкт-Петербурга по имени Ева. Несколько лет назад она приобрела квартиру в турецком Мерсине за 55 тысяч долларов. Планировала проводить там зимы, а на лето уезжать домой в Россию. Оформлением занималась местная фирма, а вёл сделку риелтор Сергей.

Попавшая в руки афериста квартира россиянки Евы в Турции. Фото © Telegram / SHOT

Со временем у девушки начались финансовые трудности. Она попыталась продать турецкое жильё, но покупателя не нашлось. В начале 2024 года Ева объявила себя банкротом, чтобы закрыть долги. А летом того же года познакомилась с 25-летним гражданином Казахстана Даниилом. По её словам, он вызвался помочь с продажей квартиры за границей. За время этих хлопот девушка успела в него влюбиться, и пара стала жить вместе.

Дальше начались странные события. У Евы тяжело заболел пёс: у животного шла пена изо рта и начались судороги. Даниил отвёз собаку к ветеринарам и оплатил лечение. Позже выяснилось, что именно бойфренд подмешивал питомцу в еду ядовитые вещества, а затем разыгрывал роль заботливого спасителя. Сама девушка уверена, что и ей парень давал большие дозы транквилизаторов. По её словам, из-за этих препаратов она находилась в подавленном состоянии, постоянно хотела спать и хуже соображала.

Аферист Даниил и квартира, которую он купил на полученные обманным путём деньги. Фото © Telegram / SHOT

Тем временем Даниил вёл переговоры о продаже турецкой квартиры и нашёл покупателя. Он убедил Еву выписать доверенность на риелтора, чтобы деньги от сделки перевели на его счёт. По его словам, это нужно было, чтобы рассчитаться с долгами и купить жильё в России. Тогда же мужчина сделал ей предложение.

В начале 2025 года Даниил получил 4 миллиона рублей от продажи. На эти деньги он приобрёл сразу две квартиры и оформил их на своё имя: одну в калининградском Багратионовске за 1,2 миллиона рублей, вторую в кемеровском Междуреченске за 2,3 миллиона. Ева взялась ремонтировать первую из них и вложила около 250 тысяч рублей. Но неожиданно мужчина расстался с ней и во время ссоры заявил, что жильё не отдаст.

После этого, как утверждает девушка, ей стали приходить угрозы. Даниил требовал 1,5 миллиона рублей за возврат квартир и обещал расправу. Через время он вместе с приятелями напал на неё — душил и швырял о стену. Ева обратилась с заявлениями в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Незадолго до этого стало известно о деле об убийстве и хищении квартир в Москве, по которому проходят восемь человек. Среди обвиняемых оказались предприниматели, руководители фирм, безработные, а также Эльвин Пашаев — сын бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Ему вменяют два случая мошенничества. По версии следствия, один из участников схемы вместе со знакомой должен был снять деньги со счёта, куда переводили средства после продажи столичной недвижимости.