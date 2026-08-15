Выяснилось, как устроена банда «чёрных риелторов» с участием сына Пашаева

В Москве восемь человек стали фигурантами уголовного дела об убийстве и мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением квартир. Среди обвиняемых — предприниматели, руководители компаний, безработные и Эльвин Пашаев, сын бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Согласно материалам дела, оказавшимся в распоряжении ТАСС, Эльвину Пашаеву вменяют два эпизода мошенничества.

В документах также приведены признательные показания одного из участников схемы. По версии следствия, таксист вместе со знакомой должен был снять деньги со счёта, куда мошенники перечислили средства после продажи московской квартиры убитого мужчины.

Одно из уголовных дел, как следует из материалов, возбудили 22 октября 2025 года по факту безвестного исчезновения жителя столицы.

Второе дело появилось 30 января 2026 года — оно связано с завладением правом собственности на квартиру.

Ранее Эльвин Пашаев, сын экс-адвоката Эльмана Пашаева, оказался под стражей по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Судебные документы связывают это производство с отдельным делом об исчезновении владельца московской квартиры, которое объединили с расследованием мошенничества.