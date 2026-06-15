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Регион
15 июня, 10:12

Сын экс-адвоката Пашаева арестован по делу «чёрных риелторов»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pashaev.elvin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pashaev.elvin

Сын известного экс-адвоката Эльмана Пашаева — 26-летний Эльвин — был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По информации Mash, он находится под стражей с февраля.

Однако, согласно судебным документам, уголовное дело, по которому его задержали, изначально было возбуждено в октябре 2025 года по статье об убийстве. Это связано с исчезновением владельца московской квартиры, которую незадолго до ареста оформил на себя Эльман Пашаев.

Кроме того, судебные документы указывают на то, что в ноябре 2024 года были заморожены счета его компании. Кроме того, ООО «МЮК »Эльман групп« имеет налоговую задолженность в размере 53 тысяч рублей, что привело к блокировке счетов. Аналогичная ситуация сложилась с совместной фирмой Эльвина и его отца, «Пашаев фонд», чьи счета были заблокированы из-за непредставления налоговой декларации.

Мужа Блиновской допросили в суде Донецка по делу Эльмана Пашаева
Мужа Блиновской допросили в суде Донецка по делу Эльмана Пашаева

Напомним, что сам Эльман Пашаев сейчас пребывает в следственном изоляторе Донецка. Его адвокат говорит, что суд по делу о мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей может продлиться ещё год-два. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

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Наталья Демьянова
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