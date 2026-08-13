Экс-адвокат Пашаев не смог из СИЗО вернуть свой Range Rover за 5 млн рублей

Экс-адвокат Эльман Пашаев не смог через суд снять арест со своего Range Rover стоимостью около 5 миллионов рублей. Внедорожник изъяли приставы из-за долга более чем на 36,5 млн рублей и теперь выставили на продажу, сообщает Mash.

Машину обнаружили и отправили на спецстоянку ещё в сентябре 2024 года. Находящийся под стражей Пашаев попытался оспорить ограничения и вернуть автомобиль. В качестве аргумента он указал на контракт с Минобороны и приостановку исполнительного производства в связи с участием в СВО. Суд эти доводы не принял, поэтому арест с Range Rover снимать не стали.

Сам долг связан с многолетним финансовым спором Пашаева с Николаем Дерябиным. В 2022 году суд взыскал с бывшего адвоката задолженность и проценты, после чего исполнением решения занялись приставы. Параллельно экс-защитник актёра Михаила Ефремова является обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он получил от Алексея Блиновского более 20 млн рублей и $300 тыс., обещая добиться освобождения Елены Блиновской от уголовного преследования, хотя реально повлиять на ход дела не мог. Вину Пашаев не признаёт.

Ранее Life.ru писал, что сын известного экс-адвоката Эльмана Пашаева — 26-летний Эльвин — был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно судебным документам, уголовное дело, по которому его задержали, изначально было возбуждено в октябре 2025 года по статье об убийстве. Оно связано с исчезновением владельца московской квартиры, которую незадолго до ареста оформил на себя Эльман Пашаев.