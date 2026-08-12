Суд оставил в СИЗО блогершу Шурыгину, несмотря на перенесённую вагинопластику
Суд в столице оставил под арестом блогершу Диану Шурыгину, которая является фигурантом уголовного дела о порнографии. Хотя ранее защита просила о смягчении меры пресечения «по медицинским показаниям». О продлении срока нахождения в СИЗО сообщили в пресс-службе Московского городского суда.
Шурыгина на заседании суда. Видео © Пресс-служба Московского городского суда
«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 октября 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — говорится в тексте.
Напомним, блогерше Диане Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы. Следствие обвинило её в производстве и распространении порнографических материалов. В июле суд отправил женщину под стражу. Адвокаты попросили изменить подзащитной меру пресечения из-за медицинских показаний. Сведения о здоровье были оглашены на закрытой части судебных слушаний, диагноз не разглашался. По данным СМИ, в 2025 году Шурыгина перенесла вагинопластику и операцию на груди.
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Обложка © пресс-служба Московского городского суда