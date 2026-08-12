Суд оставил в СИЗО блогершу Шурыгину, несмотря на перенесённую вагинопластику

Суд в столице оставил под арестом блогершу Диану Шурыгину, которая является фигурантом уголовного дела о порнографии. Хотя ранее защита просила о смягчении меры пресечения «по медицинским показаниям». О продлении срока нахождения в СИЗО сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Шурыгина на заседании суда. Видео © Пресс-служба Московского городского суда

«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 октября 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — говорится в тексте.