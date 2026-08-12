Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 16:58

Суд оставил в СИЗО блогершу Шурыгину, несмотря на перенесённую вагинопластику

Суд в столице оставил под арестом блогершу Диану Шурыгину, которая является фигурантом уголовного дела о порнографии. Хотя ранее защита просила о смягчении меры пресечения «по медицинским показаниям». О продлении срока нахождения в СИЗО сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Шурыгина на заседании суда. Видео © Пресс-служба Московского городского суда

«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 октября 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — говорится в тексте.

Диана Шурыгина в СИЗО нашла утешение в вере и молитвах
Диана Шурыгина в СИЗО нашла утешение в вере и молитвах

Напомним, блогерше Диане Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы. Следствие обвинило её в производстве и распространении порнографических материалов. В июле суд отправил женщину под стражу. Адвокаты попросили изменить подзащитной меру пресечения из-за медицинских показаний. Сведения о здоровье были оглашены на закрытой части судебных слушаний, диагноз не разглашался. По данным СМИ, в 2025 году Шурыгина перенесла вагинопластику и операцию на груди.

Больше новостей о громких уголовных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © пресс-служба Московского городского суда

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Диана Шурыгина
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar