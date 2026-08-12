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Регион
12 августа, 07:39

Адвокаты Шурыгиной просили выпустить её из СИЗО из-за вагинопластики

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Адвокаты блогерши Дианы Шурыгиной попросили изменить ей меру пресечения из-за медицинских показаний. Во время рассмотрения вопроса защита сообщила о перенесённых девушкой операциях, однако суд оставил её в СИЗО.

На время оглашения сведений о здоровье адвокат попросил закрыть заседание от публики. По данным Mash, в 2025 году Шурыгина перенесла вагинопластику и операцию на груди. Как утверждает канал, хирургическое вмешательство было связано с кистой, а не с желанием изменить внешность. При этом конкретный диагноз или осложнение, из-за которого защита просила смягчить меру пресечения, публично не раскрывались.

Суд доводы адвокатов не удовлетворил и оставил решение о содержании Шурыгиной под стражей без изменений.

Диана Шурыгина в СИЗО нашла утешение в вере и молитвах
Диана Шурыгина в СИЗО нашла утешение в вере и молитвах

Ранее Life.ru сообщал, что блогерше грозит до шести лет лишения свободы. Следствие обвинило её в производстве и распространении порнографических материалов. В июле суд отправил её под стражу, а позже продлил до 19 августа срок содержания в СИЗО.

Больше новостей о громких уголовных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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