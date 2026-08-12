Адвокаты Шурыгиной просили выпустить её из СИЗО из-за вагинопластики

Адвокаты блогерши Дианы Шурыгиной попросили изменить ей меру пресечения из-за медицинских показаний. Во время рассмотрения вопроса защита сообщила о перенесённых девушкой операциях, однако суд оставил её в СИЗО.

На время оглашения сведений о здоровье адвокат попросил закрыть заседание от публики. По данным Mash, в 2025 году Шурыгина перенесла вагинопластику и операцию на груди. Как утверждает канал, хирургическое вмешательство было связано с кистой, а не с желанием изменить внешность. При этом конкретный диагноз или осложнение, из-за которого защита просила смягчить меру пресечения, публично не раскрывались.

Суд доводы адвокатов не удовлетворил и оставил решение о содержании Шурыгиной под стражей без изменений.

Ранее Life.ru сообщал, что блогерше грозит до шести лет лишения свободы. Следствие обвинило её в производстве и распространении порнографических материалов. В июле суд отправил её под стражу, а позже продлил до 19 августа срок содержания в СИЗО.