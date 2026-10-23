В Москве началось прощание с экс-ведущим «Вестей» Михаилом Пономарёвым

В Москве началась церемония прощания с журналистом Михаилом Пономарёвым, одним из первых ведущих программы «Вести» на телеканале РТР. Проститься с телеведущим, скончавшимся 19 октября в возрасте 57 лет, пришли его родные, друзья и бывшие коллеги. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония проходит 23 октября в ритуальном комплексе на Савёловском проезде. По просьбе семьи прощание организовали в узком кругу, без посторонних посетителей. После тело журналиста кремируют.

Михаил Пономарёв ушёл из жизни на 58-м году. Причиной смерти стал инфаркт, о чём ранее рассказала его дочь Мария. О кончине телеведущего первой сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей, выразившая соболезнования его близким.

Пономарёв стоял у истоков российского информационного телевидения. В 1991 году он подготовил сюжет для самого первого выпуска «Вестей», а затем на протяжении восьми лет работал ведущим программы на РТР. В октябре 1993 года журналист выходил в эфир во время вооружённого противостояния в Москве.

В 1999 году после конфликта с руководством ВГТРК Пономарёв перешёл на телеканал ТВ-6, где до 2001 года вёл программу «Новости». Позднее он возглавлял информационную службу телеканала «ТВ Центр». За годы телевизионной карьеры Пономарёв освещал крупнейшие политические события страны и стал одним из узнаваемых лиц российских новостных программ 1990-х годов.