В Москве началось прощание с экс-ведущим «Вестей» Михаилом Пономарёвым
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В Москве началась церемония прощания с журналистом Михаилом Пономарёвым, одним из первых ведущих программы «Вести» на телеканале РТР. Проститься с телеведущим, скончавшимся 19 октября в возрасте 57 лет, пришли его родные, друзья и бывшие коллеги. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Церемония проходит 23 октября в ритуальном комплексе на Савёловском проезде. По просьбе семьи прощание организовали в узком кругу, без посторонних посетителей. После тело журналиста кремируют.
Михаил Пономарёв ушёл из жизни на 58-м году. Причиной смерти стал инфаркт, о чём ранее рассказала его дочь Мария. О кончине телеведущего первой сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей, выразившая соболезнования его близким.
Пономарёв стоял у истоков российского информационного телевидения. В 1991 году он подготовил сюжет для самого первого выпуска «Вестей», а затем на протяжении восьми лет работал ведущим программы на РТР. В октябре 1993 года журналист выходил в эфир во время вооружённого противостояния в Москве.
В 1999 году после конфликта с руководством ВГТРК Пономарёв перешёл на телеканал ТВ-6, где до 2001 года вёл программу «Новости». Позднее он возглавлял информационную службу телеканала «ТВ Центр». За годы телевизионной карьеры Пономарёв освещал крупнейшие политические события страны и стал одним из узнаваемых лиц российских новостных программ 1990-х годов.
Ранее Life.ru сообщал, что причиной смерти Михаила Пономарёва стал инфаркт. Об этом рассказала дочь журналиста. Пономарёв скончался 19 октября, оставив заметный след в истории отечественного телевидения.
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