Стали известны дата и место прощания с экс-ведущим «Вестей» Пономарёвым
В Москве 23 октября простятся с экс-ведущим «Вестей» Пономарёвым
Обложка © РИА Новости / Виталий Савельев
В Москве 23 октября состоится прощание с журналистом и бывшим ведущим программы «Вести» Михаилом Пономарёвым, который скончался в возрасте 57 лет. Церемония пройдёт с 12:00 до 13:00 в ритуальном комплексе на Савёловском проезде. Об этом ТАСС сообщила дочь телеведущего Мария Пономарёва.
По словам родственницы, проститься с журналистом можно будет по адресу: Москва, Савёловский проезд, дом 10, строение 4. Другие подробности церемонии пока не приводятся.
Михаил Пономарёв принадлежал к первому поколению ведущих программы «Вести» на РТР. Он пришёл на телевидение ещё в советские годы, а в 1991 году подготовил первый репортаж для дебютного выпуска информационной программы.
С 1991 по 1999 год Пономарёв работал ведущим «Вестей» и освещал важнейшие события в стране. В частности, в октябре 1993 года он вёл экстренный выпуск новостей во время вооружённого противостояния в Москве. Позднее журналист продолжил карьеру на ТВ-6, где вёл информационные выпуски, а затем занимал руководящую должность в новостной службе телеканала «ТВ Центр».
Ранее Life.ru рассказывал о смерти Михаила Пономарёва и раскрыл причину его ухода из жизни. Первой о кончине журналиста сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей, выразившая соболезнования его родным и близким.