Причиной смерти 57-летнего экс-ведущего «Вестей» Пономарёва стал инфаркт

Бывший ведущий программы «Вести» на РТР Михаил Пономарёв скончался от инфаркта. Причину смерти 57-летнего журналиста раскрыла его дочь в беседе с ТАСС.

«Причиной смерти папы стал инфаркт», — рассказала она агентству.

О кончине телеведущего стало известно 19 октября. Первой печальную новость сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей, выразившая соболезнования родным и близким Пономарёва.

Михаил Пономарёв был одним из первых ведущих «Вестей» на РТР, где проработал с 1991 по 1999 год. Именно он подготовил первый репортаж для дебютного выпуска программы. Журналист также освещал события конституционного кризиса 1993 года в Москве, в том числе вёл экстренный выпуск новостей во время противостояния у Белого дома.

Телевизионную карьеру Пономарёв начинал ещё в Гостелерадио СССР. В 1990 году он окончил факультет журналистики Московского экстерного гуманитарного университета. После ухода с РТР перешёл на ТВ-6, где до 2001 года вёл программу «Новости», а позднее занимал руководящую должность в службе новостей телеканала «ТВ Центр».

Работу на РТР журналист завершил после публичного конфликта с руководством ВГТРК. В феврале 1999 года он обратился с письмом к Борису Ельцину, обвинив руководство телекомпании в попытках введения политической цензуры и потребовав независимой проверки. Руководство ВГТРК обвинения отрицало.

Ранее Life.ru сообщал о смерти бессменного ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Он скончался 23 апреля 2026 года в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем. Свою телевизионную карьеру Пиманов начинал в 1986 году и впоследствии возглавил медиахолдинг «Красная звезда». В мае не стало ещё одного известного журналиста и телеведущего Владимира Молчанова, которому было 75 лет. В конце 1980-х он прославился благодаря программе «До и после полуночи», став одним из тех, кто изменил привычный формат советского телевидения.