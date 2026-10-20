Умер звезда фильмов «Казино» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Ричард Рили

Американский актёр Ричард Рили, известный по фильмам «Казино», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Офисное пространство», скончался в возрасте 78 лет. Артист умер 15 октября в Лос-Анджелесе, однако о его смерти стало известно только спустя несколько дней. Об этом сообщает Deadline.

Представители актёра подтвердили печальную новость 19 октября. Первоначально обстоятельства случившегося не раскрывались, однако позднее стало известно, что Рили умер по естественным причинам. Информация о каких-либо тяжёлых заболеваниях артиста не приводилась.

За почти полвека работы в Голливуде Рили успел сняться более чем в 400 фильмах и телевизионных проектах. Одной из самых узнаваемых его работ стала роль Тома Смиковски в культовой комедии Майка Джаджа «Офисное пространство», вышедшей в 1999 году.

Зрителям актёр также запомнился по картинам «Беглец», «Подружки невесты», «Свадебный переполох» и военной драме «Слава». Благодаря характерной внешности и умению одинаково убедительно играть комедийных и серьёзных персонажей Рили долгие годы оставался востребованным актёром второго плана.

Не менее насыщенной была его телевизионная карьера. Он сыграл Уолта Финнерти в ситкоме «Основа для жизни», появлялся в проектах франшизы «Звёздный путь», а также снимался в сериалах «Скорая помощь», «Западное крыло» и «Барри».

Рили работал и на театральной сцене. В 1986 году он дебютировал на Бродвее, а позднее участвовал в постановке пьесы Юджина О’Нила «Продавец льда грядёт». У актёра остались супруга Джейн Лэтэм и четверо детей.

Ранее Life.ru сообщал о смерти американского актёра Денниса Хаскинса, известного по роли директора Ричарда Белдинга в популярном сериале «Спасённые звонком». Артист ушёл из жизни в возрасте 75 лет. Его агент назвал произошедшее тяжёлой потерей для поклонников и близких.