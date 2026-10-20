Умерла бывшая возлюбленная Джастина Бибера Сахара Рэй

Австралийская модель и дизайнер купальников Сахара Рэй, известная в том числе благодаря предполагаемому роману с Джастином Бибером, умерла 18 октября в возрасте 34 лет. Всего девять месяцев назад девушка впервые стала матерью. О её смерти сообщили родственники, передаёт Daily Mail.

По информации издания, 16 октября Рэй экстренно госпитализировали в Лос-Анджелесе после предполагаемой передозировки наркотического вещества. В больнице её подключили к аппаратам жизнеобеспечения, однако состояние модели оставалось тяжёлым. Через два дня семья приняла решение прекратить поддерживающую терапию.

«Она скончалась в окружении родных в больнице. Её все так любили», — рассказали близкие знаменитости.

При этом родственники публично не подтвердили причину смерти. Сведения о передозировке появились в СМИ со ссылкой на источники, а официальное медицинское заключение пока не обнародовано.

Сахара была дочерью известного австралийского сёрфера Тони Рэя. Детство будущей модели прошло между Австралией, Калифорнией и Гавайями. Впоследствии она построила карьеру в индустрии моды, приобрела популярность в социальных сетях и в 2014 году запустила собственный бренд купальников.

Широкую известность Рэй получила летом 2016 года, когда папарацци сфотографировали её вместе с певцом Джастином Бибером во время отдыха на Гавайях. После этого пресса активно обсуждала их возможные романтические отношения.

Последние годы жизни модели были омрачены серьёзными проблемами со здоровьем. В апреле 2024 года она попала под автомобиль, водитель которого, по сообщениям СМИ, находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее у Рэй диагностировали синдром Гийена — Барре — редкое заболевание, при котором иммунная система поражает периферические нервы.

Из-за болезни девушка столкнулась с частичным параличом и некоторое время передвигалась на инвалидной коляске. Она рассказывала подписчикам о лечении и попытках восстановить подвижность.

В январе 2026 года Сахара родила дочь Сноу. Последняя публикация модели в Instagram была посвящена ребёнку: она поделилась фотографиями девочки и назвала её своим сердцем. Личность отца малышки Рэй публично не раскрывала.

Ранее Сахара Рэй уже попадала в публикации Life.ru благодаря отношениям с Джастином Бибером и своей модельной карьере. В мае 2019 года издание рассказывало о романе певца с австралийской красавицей, который, по данным журналистов, продлился всего несколько недель. После расставания с музыкантом Рэй продолжила развивать собственный бренд купальников и сотрудничать с модельным агентством ONE Management. Ещё в ноябре 2017 года Life.ru писал о популярности её откровенных фотографий, собиравших десятки тысяч лайков в социальных сетях. Отдельного внимания заслуживает редкое заболевание, с которым модель столкнулась в последние годы жизни. О тяжёлых последствиях синдрома Гийена — Барре Life.ru рассказывал в феврале 2026 года на примере россиянина, которого парализовало во время отдыха в Таиланде. Мужчине потребовались длительное лечение и дорогостоящая реабилитация.