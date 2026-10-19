Звезда сериала «Мятежники» скончалась, не дожив до 40 лет

Звезда бразильского сериала «Мятежники» Луа Бланко скончалась в возрасте 39 лет. Последние месяцы актриса и певица боролась с онкологическим заболеванием, о котором предпочитала не рассказывать публике. О смерти артистки 18 октября сообщил её брат Даниэль Бланко.

Родственники рассказали, что в период болезни Луа постоянно находилась в окружении близких людей. Семья старалась поддерживать её до последних дней. В своём обращении брат актрисы сообщил, что она ушла из жизни спокойно, и попросил поклонников дать родным возможность пережить утрату без лишнего внимания.

При этом ещё за несколько дней до смерти Бланко публиковала фотографии в социальных сетях. В последнем посте, появившемся 13 октября, она поделилась снимками с семьёй и друзьями, сопроводив их размышлениями о благодарности. После трагического известия некоторые поклонники восприняли публикацию как своеобразное прощание.

Широкую известность Луа принесла роль Роберты Месси в молодёжной драме «Мятежники», которую показывали в Бразилии в 2011–2012 годах. Сериал оказался настолько популярным, что исполнители главных ролей создали музыкальную группу Rebeldes и начали выступать перед поклонниками по всей стране.

Однако карьера артистки не ограничивалась одним проектом. Она снималась в сериалах «Три сестры», «Мальхасан», «Смертный грех» и «Сила желания», участвовала в телевизионных шоу и занималась музыкой. В 2016 году Бланко представила альбом Mão no Sonho, а в 2023-м выпустила пластинку Órbita.

Актриса родилась 5 марта 1987 года в Сан-Паулу и выросла в творческой семье. Её дед, известный композитор Билли Бланко, стоял у истоков бразильской босановы. После известия о кончине Луа соболезнования выразили коллеги по сериалу «Мятежники», в том числе София Абраан и Шай Суэди, а также другие представители бразильского шоу-бизнеса.

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