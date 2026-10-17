Умер сыгравший Аполлона в «Звёздном пути» актёр Майкл Форест

Американский актёр Майкл Форест, известный по сериалам «Звёздный путь» и «Сумеречная зона», скончался в возрасте 97 лет. Артиста не стало 14 октября, однако о его смерти стало известно позднее. Печальную новость сообщил его близкий друг Джеймс А. Браун.

«С глубокой скорбью сообщаю о потере Майкла Фореста», — написал Браун в соцсетях. Он также признался, что знал Фореста как актёра и любил его как друга.

По данным The Hollywood Reporter, последние годы артист провёл в учреждении для пожилых людей в городе Спаркс, штат Невада. Причина смерти не раскрывается.

Настоящее имя актёра — Джеральд Майкл Шарлебуа. Он родился 17 апреля 1929 года в Северной Дакоте. В середине 1950-х годов Форест начал сниматься в кино, а позднее стал узнаваемым лицом американского телевидения.

Одной из самых известных его работ стала роль древнегреческого бога Аполлона в оригинальном сериале «Звёздный путь». Персонаж появился в эпизоде 1967 года «Кто оплачет Адониса?». Спустя 46 лет Форест вновь сыграл Аполлона в фанатском проекте Star Trek Continues.

Кроме того, актёр снимался в «Сумеречной зоне», «Миссия невыполнима», «Шоу Дика Ван Дайка» и фильме «Изгой» с Томом Хэнксом. Он также сотрудничал с режиссёром Роджером Корманом и активно занимался озвучиванием мультфильмов, аниме и видеоигр.

За десятилетия карьеры Форест принял участие более чем в 200 проектах. Его голос можно услышать в англоязычных версиях японской анимации, в том числе «Призрака в доспехах» и «Паприки»