Актёр фильма «‎Охота на лис» Василий Попов не дожил до дня рождения

Советский и российский актёр театра и кино Василий Попов, известный по фильмам «Атака» и «‎Охота на лис», умер на 79-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы имени М. Горького.

Попова не стало 3 октября, всего за три дня до дня рождения. Причина смерти не раскрывается.

За десятилетия на сцене артист создал более ста образов. В Новомосковском театре он работал сначала в конце 1970-х годов, а затем вернулся в труппу в 2018-м.

До актёрской карьеры Попов окончил Троицкое авиационно-техническое училище гражданской авиации. Позднее получил образование на факультете режиссуры и актёрского мастерства Кемеровского института культуры и окончил актёрское отделение музыкального училища.

В кино он снимался с конца 1970-х. Среди наиболее известных картин с его участием — «Охота на лис», «Костёр в белой ночи», «Атака», «Генерал» и «Последняя охота». Сам Попов вспоминал, что работа с режиссёром Вадимом Абдрашитовым и актёрами Владимиром Гостюхиным и Ириной Муравьёвой в «Охоте на лис» серьёзно повлияла на его отношение к кино.