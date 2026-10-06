Актёр фильма «Охота на лис» Василий Попов не дожил до дня рождения
Обложка © кадр из фильма «Атака», режиссер Игорь Николаев, сценарист Василий Соловьёв
Советский и российский актёр театра и кино Василий Попов, известный по фильмам «Атака» и «Охота на лис», умер на 79-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы имени М. Горького.
Попова не стало 3 октября, всего за три дня до дня рождения. Причина смерти не раскрывается.
За десятилетия на сцене артист создал более ста образов. В Новомосковском театре он работал сначала в конце 1970-х годов, а затем вернулся в труппу в 2018-м.
До актёрской карьеры Попов окончил Троицкое авиационно-техническое училище гражданской авиации. Позднее получил образование на факультете режиссуры и актёрского мастерства Кемеровского института культуры и окончил актёрское отделение музыкального училища.
В кино он снимался с конца 1970-х. Среди наиболее известных картин с его участием — «Охота на лис», «Костёр в белой ночи», «Атака», «Генерал» и «Последняя охота». Сам Попов вспоминал, что работа с режиссёром Вадимом Абдрашитовым и актёрами Владимиром Гостюхиным и Ириной Муравьёвой в «Охоте на лис» серьёзно повлияла на его отношение к кино.
Ранее Life.ru сообщал о смерти заслуженного артиста России Владимира Мойковского, который также ушёл из жизни в 78 лет. А режиссёр «Охоты на лис» Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни. Позднее Life.ru рассказывал о прощании с ним в Москве.
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