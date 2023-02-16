Скорбящие звёзды и венок от Путина: В Москве простились с режиссёром "Охоты на лис"
Режиссёра Вадима Абдрашитова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Церемония прощания с Вадимом Абдрашитовым. Фото © ТАСС / Максим Григорьев
В Москве на Троекуровском кладбище прошли отпевание и похороны режиссёра Вадима Абдрашитова. Церемония прощания с кинодеятелем состоялась в Доме кинематографистов.
Проститься с мастером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссёры Андрей Смирнов и Карен Шахназаров, также присутствовали коллеги, друзья и близкие Абдрашитова.
Были доставлены венок и телеграмма с соболезнованиями от президента РФ Владимира Путина. Министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин тоже направили свои телеграммы.
Напомним, режиссёр, народный артист России Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет от онкологического заболевания. Он известен по таким работам, как "Остановите Потапова!", "Остановился поезд", "Охота на лис", "Армавир".