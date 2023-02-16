Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 13:40

Скорбящие звёзды и венок от Путина: В Москве простились с режиссёром "Охоты на лис"

Режиссёра Вадима Абдрашитова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

<p>Церемония прощания с Вадимом Абдрашитовым. Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Церемония прощания с Вадимом Абдрашитовым. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

В Москве на Троекуровском кладбище прошли отпевание и похороны режиссёра Вадима Абдрашитова. Церемония прощания с кинодеятелем состоялась в Доме кинематографистов.

Проститься с мастером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссёры Андрей Смирнов и Карен Шахназаров, также присутствовали коллеги, друзья и близкие Абдрашитова.

Были доставлены венок и телеграмма с соболезнованиями от президента РФ Владимира Путина. Министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин тоже направили свои телеграммы.

Конец династии Садко: Актёр Столяров-младший и его мать умерли с разницей в пять дней

Конец династии Садко: Актёр Столяров-младший и его мать умерли с разницей в пять дней

Напомним, режиссёр, народный артист России Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет от онкологического заболевания. Он известен по таким работам, как "Остановите Потапова!", "Остановился поезд", "Охота на лис", "Армавир".

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Культура
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров