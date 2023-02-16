Скорбящие звёзды и венок от Путина: В Москве простились с режиссёром "Охоты на лис"

В Москве на Троекуровском кладбище прошли отпевание и похороны режиссёра Вадима Абдрашитова. Церемония прощания с кинодеятелем состоялась в Доме кинематографистов.

Проститься с мастером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссёры Андрей Смирнов и Карен Шахназаров, также присутствовали коллеги, друзья и близкие Абдрашитова.

Были доставлены венок и телеграмма с соболезнованиями от президента РФ Владимира Путина. Министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин тоже направили свои телеграммы.