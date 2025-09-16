Умер актёр из сериалов «Тайны следствия» и «Чужой» Владимир Мойковский

Скончался известный актёр театра и кино Владимир Мойковский. Ему было 78 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба театра «Творческая мастерская», на сцене которого артист сыграл более полутора сотен ролей.

«Ушёл из жизни наш дорогой коллега и друг, большой мастер, один из любимейших зрителями актёров, основатель «Творческой мастерской», заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Игоревич Мойковский», — указано в сообщении.

Причина смерти аотиста не раскрывается. Информация о дате и месте прощания с Мойковским будет объявлена дополнительно.

Владимир Мойковский родился 13 марта 1947 года в Ленинграде, в 1985 году стал одним из основателей «Творческой мастерской». В стенах этого театра он воплотил на сцене образы в таких известных постановках, как «Женитьба» Гоголя, «Дядя Ваня» Чехова и «Бесы» Достоевского. Помимо театральной деятельности, Мойковский также известен своими ролями в телесериалах, включая «Тайны следствия» и «Чужой».