15 сентября, 12:02

«Был бодр и энергичен»: Раскрыта причина внезапной смерти актёра Лагачева

Актриса Францукова: Заслуженный артист РФ Лагачев скончался из-за инфаркта

Заслуженный артист России и преподаватель кафедры режиссуры Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрий Лагачев скончался 13 сентября от инфаркта. О трагедии AиФ рассказала его коллега Алена Францукова.

«Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти», — сказала она.

Коллега Лагачёва отметила, что артист всё своё время отдавал профессии. Он преподавал, участвовал в отборе актёров для театров, поддерживал выпускников и помогал им в развитии карьеры. Дмитрий Лагачев был известен не только как талантливый артист, но и как внимательный педагог, переживавший за своих студентов.

Напомним, что петербургский актёр театра и кино, мастер дубляжа Дмитрий Лагачев скончался 13 сентября года на 57-м году жизни. Коллеги и друзья первыми сообщили о трагедии в социальных сетях. Лагачев окончил ЛГИТМиК в 1993 году и с 1992 по 2011 годы служил в Санкт-Петербургском ТЮЗе им. Брянцева. За свою карьеру он сыграл почти в четырёх десятках спектаклей, среди которых «Горе от ума», «Преступление и наказание», «Остров сокровищ» и «Комедия ошибок».

