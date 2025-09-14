Ушёл из жизни актёр – голос ослика Иа-Иа Дмитрий Лагачев

Петербургский актер театра и кино, мастер дубляжа Дмитрий Лагачев скончался 13 сентября 2025 года на 57-м году жизни. Печальную новость о его кончине первыми сообщили коллеги и друзя в социальных сетях.

Дмитрий Лагачев был выпускником ЛГИТМиКа 1993 года и долгие годы, с 1992 по 2011, служил в Санкт-Петербургском ТЮЗе им. Брянцева. За время своей карьеры на сцене он принял участие почти в четырёх десятках спектаклей, среди которых такие известные постановки, как «Горе от ума», «Преступление и наказание», «Остров сокровищ» и «Комедия ошибок».

В кинематограф актёр пришёл во второй половине 1990-х, запомнившись зрителям по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и «Как в кино», а также в фильме «Гарпастум». Однако настоящую всенародную любовь и узнаваемость ему принесла работа в озвучивании. Именно его голосом говорит пессимистичный ослик Иа-Иа в классической русской версии мультфильмов о Винни-Пухе.