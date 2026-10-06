Шансонье Телешева похоронят на кладбище в Твери рядом с другом — Михаилом Кругом

Похороны шансонье и музыкального продюсера Леонида Телешева состоятся 7 октября в Твери. Его похоронят на Дмитрово-Черкасском кладбище, где покоится Михаил Круг, сообщил певец Паскаль.

По словам Паскаля, место захоронения не будет непосредственно рядом с могилой Круга, поскольку свободных участков там нет. Однако музыканта, вероятно, похоронят неподалёку. Церемония прощания и отпевание пройдут в тот же день в Воскресенском соборе. Начало запланировано на полдень, пишет ТАСС.

Телешева и Круга связывала многолетняя дружба. Они знали друг друга с юности, жили по соседству в Твери, а в 1992 году Телешев помог с записью альбома «Жиган-лимон». После гибели Круга Телешев продолжил поддерживать его семью, помогал Ирине Круг в начале сольной карьеры и с 2003 года участвовал в организации ежегодного фестиваля памяти шансонье в Твери.