Умер британский писатель Джеффри Арчер, автор романа «Каин и Авель»

Британский писатель и политик Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет. О его смерти сообщила Би-би-си со ссылкой на издательство HarperCollins.

Всемирную известность Арчеру принесли роман «Каин и Авель», который вышел в 1979 году, и цикл «Хроники Клифтона». Книги писателя перевели на 49 языков, а их общий тираж превысил 300 млн экземпляров. Последняя работа Арчера, роман «Адам и Ева», должна выйти в октябре.

Арчер также занимался политикой. С 1969 по 1974 год он представлял Консервативную партию в Палате общин, а в середине 1980-х занимал пост заместителя председателя партии. В 1992 году писатель получил пэрство и вошёл в Палату лордов. От членства в верхней палате он отказался в 2024 году.

Политическая карьера Арчера сопровождалась судебным скандалом. В 2001 году суд приговорил его к четырём годам тюрьмы за дачу ложных показаний. Дело возникло после судебного разбирательства 1987 года против газеты The Daily Star, которая опубликовала материал о связях политика с секс-работницей. На свободу Арчер вышел в 2003 году.

Ранее стало известно, что в Вестминстерском аббатстве появится мемориал британскому писателю Джону Рональду Руэлу Толкину, автору «Властелина колец» и «Хоббита». Мемориал откроют весной 2027 года в «Уголке поэтов», где установлены могилы и памятные знаки более чем ста британским писателям и поэтам, среди которых Уильям Шекспир, Джейн Остин, сёстры Бронте и Чарльз Диккенс.