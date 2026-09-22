В «Уголке поэтов» Вестминстерского аббатства появится мемориал Толкину

В Вестминстерском аббатстве установят мемориал автору «Властелина колец» и «Хоббита» Джону Рональду Руэлу Толкину. Его откроют весной 2027 года в знаменитом «Уголке поэтов», где увековечены более ста британских писателей и поэтов — здесь находятся могилы или памятные знаки Уильяма Шекспира, Джейн Остин, сестёр Бронте, Чарльза Диккенса и других выдающихся литераторов.

Церемонию приурочат сразу к двум юбилеям: 90-летию первой публикации «Хоббита, или Туда и обратно» и 50-летию выхода «Сильмариллиона». Рядом уже находится мемориал близкому другу Толкина и автору «Хроник Нарнии» Клайву Стейплзу Льюису.

Автором 2,5-метровой композиции стал художник Стивен Бродбент. В основу проекта легло созданное Толкином «Древо сказаний», или Древо Амалиона. Мемориал с изображением дерева и леса вертикально встроят в каменную колонну южного трансепта аббатства.

Основным материалом станет древесина британских пород. В мемориал также включат кусок знаменитой чёрной сосны из ботанического сада Оксфордского университета. Дерево, известное как «сосна Толкина», было одним из любимых у писателя и простояло в саду до 2014 года.

Джон Рональд Руэл Толкин родился в 1892 году и умер в 1973-м. Большую часть жизни он посвятил не только литературе, но и филологии: преподавал в Оксфордском университете древне- и среднеанглийский, а также древнескандинавский языки. Для своей вселенной писатель создавал собственные языки, письменности и мифологию. «Хоббит» вышел в 1937 году, «Властелин колец» — в 1954–1955 годах, а «Сильмариллион» был опубликован уже после смерти автора в 1977-м под редакцией его сына Кристофера Толкина. Только «Властелин колец» разошёлся тиражом более 150 млн экземпляров и был переведён более чем на 35 языков.

Накануне Life.ru к 89-летию первой публикации «Хоббита» предлагал читателям узнать, на кого из героев Средиземья они похожи. Повесть о путешествии Бильбо Бэггинса впервые вышла в Великобритании 21 сентября 1937 года.