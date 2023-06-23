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23 июня, 03:10

Письмо Толкина, в котором он сравнил себя с хоббитом, ушло с молотка

Bonhams продал письмо Толкина первой поклоннице "Властелина колец" за $20,5 тыс.

Аукционный дом Bonhams продал на торгах письмо английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина первой поклоннице, в котором он сравнил себя с хоббитом, за 20,5 тыс. долларов. Об этом сообщается на сайте организатора торгов.

"Это примечательное письмо, в котором он описывает себя как хоббита и рассказывает о том, сколь утомительной была работа по написанию шедевра", — говорится в описании лота.

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Письмо — ответ первой поклоннице трилогии "Властелин колец", которая была опубликована в период 1954-1955 годов.

Ранее на аукционе в Нью-Йорке продали тысячелетнюю Библию. Владельцем уникального издания стала американская некоммерческая организация. Организация обязалась передать Библию в Музей еврейского народа ANU в Тель-Авиве.

Обложка ©

Flickr / Amaro Studios

Юлия Коновалова
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