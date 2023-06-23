Письмо Толкина, в котором он сравнил себя с хоббитом, ушло с молотка

Аукционный дом Bonhams продал на торгах письмо английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина первой поклоннице, в котором он сравнил себя с хоббитом, за 20,5 тыс. долларов. Об этом сообщается на сайте организатора торгов.

"Это примечательное письмо, в котором он описывает себя как хоббита и рассказывает о том, сколь утомительной была работа по написанию шедевра", — говорится в описании лота.

Письмо — ответ первой поклоннице трилогии "Властелин колец", которая была опубликована в период 1954-1955 годов.