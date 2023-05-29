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29 мая, 12:10

На аукционе продадут карандаш, подаренный Гитлеру Евой Браун

Guardian: На аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун

<p>Карандаш, который Адольфу Гитлеру, предположительно, подарила Ева Браун. Обложка © Bloomfield Auctions / Kelvin Boyes</p>

Карандаш, который Адольфу Гитлеру, предположительно, подарила Ева Браун. Обложка © Bloomfield Auctions / Kelvin Boyes

В Белфасте на аукционе Bloomfield Auctions продадут карандаш, который, как считается, Адольфу Гитлеру подарила его жена Ева Браун. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие состоится в июне. Ожидается, что карандаш уйдёт с молотка за сумму от 50 до 80 тысяч фунтов стерлингов. Предположительно, этот карандаш Браун подарила Гитлеру на его 52-летие 20 апреля 1941 года. На нём видны надписи на немецком Eva и инициалы AH.

Также на аукционе продадут оригинальную подписанную фотографию Гитлера и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, которые были осуждены за государственную измену.

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Ранее Лайф писал, что в доме, где родился Гитлер, будут проводить тренинги по правам человека для полицейских. Здание пустует с 2011 года, но в ближайшее время его перепроектируют.

Никита Никонов
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