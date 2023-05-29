На аукционе продадут карандаш, подаренный Гитлеру Евой Браун

В Белфасте на аукционе Bloomfield Auctions продадут карандаш, который, как считается, Адольфу Гитлеру подарила его жена Ева Браун. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие состоится в июне. Ожидается, что карандаш уйдёт с молотка за сумму от 50 до 80 тысяч фунтов стерлингов. Предположительно, этот карандаш Браун подарила Гитлеру на его 52-летие 20 апреля 1941 года. На нём видны надписи на немецком Eva и инициалы AH.

Также на аукционе продадут оригинальную подписанную фотографию Гитлера и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, которые были осуждены за государственную измену.