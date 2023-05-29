На аукционе продадут карандаш, подаренный Гитлеру Евой Браун
Guardian: На аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун
Карандаш, который Адольфу Гитлеру, предположительно, подарила Ева Браун. Обложка © Bloomfield Auctions / Kelvin Boyes
В Белфасте на аукционе Bloomfield Auctions продадут карандаш, который, как считается, Адольфу Гитлеру подарила его жена Ева Браун. Об этом сообщает The Guardian.
Мероприятие состоится в июне. Ожидается, что карандаш уйдёт с молотка за сумму от 50 до 80 тысяч фунтов стерлингов. Предположительно, этот карандаш Браун подарила Гитлеру на его 52-летие 20 апреля 1941 года. На нём видны надписи на немецком Eva и инициалы AH.
Также на аукционе продадут оригинальную подписанную фотографию Гитлера и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, которые были осуждены за государственную измену.
Ранее Лайф писал, что в доме, где родился Гитлер, будут проводить тренинги по правам человека для полицейских. Здание пустует с 2011 года, но в ближайшее время его перепроектируют.