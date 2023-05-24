В доме Гитлера в Австрии будут проводить тренинги по правам человека

В доме в австрийском Браунау, где родился нацистский диктатор Адольф Гитлер, будут проводиться тренинги по правам человека для полицейских. Как отмечает телеканал ORF, здание пустует с 2011 года. Семь лет назад дом экспроприировали и он стал принадлежать государству, реконструкцию отложили из-за пандемии коронавируса. Осенью этого года здание планируют перепроектировать.

По данным СМИ, переоборудование должно быть окончено в 2025-м, а в 2026-м туда переедет полицейский участок и районный отдел полиции. Также известно, что мемориальный камень "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят об этом" будет на месте после решения властей Браунау, принятого вопреки мнению специалистов.

Как отмечает Институт рынка, 53% респондентов одобрили создание в доме учреждения, которое будет заниматься вопросами национал-социализма, толерантности и мира. Тем временем 23% опрошенных хотят снести здание. Лишь 6% желает, чтобы там оказалось учреждение исполнительной власти.