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Регион
Опубликовано 5 октября, 13:38

«Чуда не произошло»: Друг Михаила Круга Леонид Телешев умер после борьбы с онкологией

Организатор фестиваля Михаила Круга Леонид Телешев умер от рака

Леонид Телешев. Обложка © Wikipedia / Регион 69

Леонид Телешев. Обложка © Wikipedia / Регион 69

Певец и организатор фестиваля памяти Михаила Круга Леонид Телешев умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 64 года. О причине смерти рассказал певец Жека — Евгений Григорьев.

«Не стало Лёни Телешева. Леня долгое время боролся с тяжёлой формой онкологии. Чуда не произошло», — написал артист.

По словам Жеки, одним из главных качеств Телешева было умение дружить. Он вспоминал коллегу как искреннего человека, которому были чужды зависть и фальшь и который всегда старался помогать другим. Телешев много лет дружил с Михаилом Кругом. В 1992 году он помог с записью альбома «Жиган-лимон», а позднее стал одним из первых слушателей песни «Владимирский централ».

После гибели Круга Телешев занимался сохранением его творческого наследия. Он возглавлял соответствующий фонд и с 2003 года был одним из организаторов фестиваля памяти шансонье в Твери. Сам Телешев также выступал как автор и исполнитель русского шансона. Он становился лауреатом премии «Шансон года» и выступал на крупных музыкальных фестивалях.

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Ранее Life.ru сообщал, что режиссёр Сарик Андреасян снимет биографический фильм о Михаиле Круге. Картина будет посвящена жизни и творчеству одного из самых известных российских шансонье. Запустить проект планируется в следующем году.

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Александра Мышляева
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