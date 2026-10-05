«Чуда не произошло»: Друг Михаила Круга Леонид Телешев умер после борьбы с онкологией

Певец и организатор фестиваля памяти Михаила Круга Леонид Телешев умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 64 года. О причине смерти рассказал певец Жека — Евгений Григорьев.

«Не стало Лёни Телешева. Леня долгое время боролся с тяжёлой формой онкологии. Чуда не произошло», — написал артист.

По словам Жеки, одним из главных качеств Телешева было умение дружить. Он вспоминал коллегу как искреннего человека, которому были чужды зависть и фальшь и который всегда старался помогать другим. Телешев много лет дружил с Михаилом Кругом. В 1992 году он помог с записью альбома «Жиган-лимон», а позднее стал одним из первых слушателей песни «Владимирский централ».

После гибели Круга Телешев занимался сохранением его творческого наследия. Он возглавлял соответствующий фонд и с 2003 года был одним из организаторов фестиваля памяти шансонье в Твери. Сам Телешев также выступал как автор и исполнитель русского шансона. Он становился лауреатом премии «Шансон года» и выступал на крупных музыкальных фестивалях.

Ранее Life.ru сообщал, что режиссёр Сарик Андреасян снимет биографический фильм о Михаиле Круге. Картина будет посвящена жизни и творчеству одного из самых известных российских шансонье. Запустить проект планируется в следующем году.