«24 года, как тебя нет»: Александр Круг показал последнее фото отца и написал трогательные строки

Александр Круг, сын легенды русского шансона Михаила Круга, обратился к отцу в 24-ю годовщину его смерти. Трогательный пост он опубликовал на личной странице в социальной сети, приложив к нему одну из последних фотографий отца.

Михаил Круг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexanderkkrug

«24 года, как тебя нет. Папа. Ты всё ещё жив в сердцах каждого из нас. Твои песни дают ощущение, что ты всё ещё рядом и поддерживаешь меня и маму. Нам не хватает тебя, мы безумно любим тебя. Твой сын, Саша», — написал наследник певца.

Пост сына отметила и Ирина Круг. Она также поделилась публикациями радио «Шансон», в которых почтили память исполнителя «Владимирского централа».

Напомним, певец был убит 1 июля 2002 года, когда к нему в дом вломились с оружием. Виновными признали участников группировки «Тверские волки». По версии следствия, нападение задумывалось как инсценировка ограбления: причиной стал отказ певца выплачивать деньги криминальному авторитету Александру Костенко. Непосредственным исполнителем был Дмитрий Веселов, позже убитый киллером ОПГ Александром Осиповым (сейчас отбывает пожизненный срок). Ещё один участник нападения, Александр Агеев, также приговорён к пожизненному заключению.