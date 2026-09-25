Сарик Андреасян снимет биографический фильм о Михаиле Круге

Режиссёр Сарик Андреасян снимет биографический фильм о певце Михаиле Круге, съёмки которого планируют начать в 2027 году. Об этом его брат, продюсер Гевонд Андреасян, сообщил на дискуссии «Жадность и жанры» в рамках Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге.

Будущая картина охватит всю жизнь исполнителя, начиная с детства и заканчивая его трагической гибелью. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно. Дату выхода ленты в прокат создатели также ещё не объявили.

Помимо истории знаменитого шансонье, братья работают над байопиком фигуриста Романа Костомарова, съёмки которого продолжаются. Гевонд также рассказал о приобретении прав на книги для нового цикла мелодрам. Запустить эти проекты планируется в следующем году.

Михаил Круг родился в 1962 году в Твери, ещё подростком освоил гитару и начал писать стихи. Широкую известность музыкант приобрёл в 1990-х, а одной из его самых популярных композиций стал «Владимирский централ». В 2002 году на дом артиста напали грабители, полученные огнестрельные ранения оказались смертельными. Певец скончался в больнице.

Ранее Александр Круг, сын Михаила Круга, обратился к отцу в 24-ю годовщину его гибели. Трогательный пост он опубликовал на личной странице в соцсети, приложив одну из последних фотографий отца. В обращении Александр написал, что отца нет уже 24 года, но он всё ещё жив в сердцах близких. По словам сына, песни Михаила Круга дают ощущение, что он рядом и поддерживает его с мамой. Александр добавил, что семья очень скучает и безумно любит отца, подписавшись «твой сын, Саша».