Художница и дизайнер Катя Белявская умерла в возрасте 45 лет

Российская художница, иллюстратор и промышленный дизайнер Екатерина Белявская, известная как Катя Белявская, скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет. О её смерти 17 октября РИА «Новости» сообщили в окружении художницы.

«Да, сегодня ушла из жизни скоропостижно», — подтвердила собеседница агентства. Причина смерти Белявской пока не раскрывается.

Художница прославилась необычным визуальным стилем, в котором соединяла русские народные сказки, японский эпос, литературные сюжеты и исторические мотивы. Её красочные и детализированные полотна напоминали иллюстрации к волшебным историям, наполненные скрытыми смыслами.

«Такой художницы больше в жизни не будет. Мало того, что она была очень хорошим и талантливым человеком, какие она миры создавала — невероятно богатое воображение», — поделилась представительница её окружения.

Белявская родилась в Москве в 1981 году. Училась в Московском государственном университете печати и лондонском колледже искусства и дизайна Central Saint Martins. Среди её наставников были известные иллюстраторы Борис Диодоров и Леонид Владимирский, создававший образы персонажей «Волшебника Изумрудного города» и историй о Буратино.

В 2007 году художница стала финалисткой премии Кандинского в номинации «Молодой художник», участвовала в проекте аукционного дома Sotheby's. Её произведения выставлялись в Париже, Лондоне, Берлине, Вашингтоне и Брюсселе, а также вошли в коллекцию Центра Помпиду.

Помимо живописи, Белявская иллюстрировала книги для издательств «АСТ» и «Эксмо», занималась промышленным дизайном. Её рисунки украшали посуду, одежду, аксессуары и флаконы духов. Среди известных работ — «Красная Шапочка», «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо», «Сон в летнюю ночь» и «13 орхидей для императрицы Цы Си».

Ранее заслуженная артистка Бурятии Любовь Хатько умерла в 82 года — более 20 лет она посвятила Орскому драматическому театру имени Пушкина, который назвал её легендой орской сцены. Коллеги отметили глубину её образов и умение находить правду, находящую отклик у зрителей, а также её роль мудрого наставника для молодых актёров.