Названа дата похорон скоропостижно умершего в 40 лет Русского Тайсона
Боксёра Дениса Бойцова по прозвищу Русский Тайсон похоронят завтра в Стрелецком
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ denisboytsov
Российского боксёра Дениса Бойцова по прозвищу Русский Тайсон похоронят 18 октября в Орловской области. Об этом сообщил отец спортсмена Николай Бойцов.
По его словам, церемония отпевания пройдёт в селе Стрелецком и начнётся в 12:30 по московскому времени. После неё состоятся поминки и похороны.
«Завтра в Стрелецком в 12:30 мск будем отпевать его в храме. А потом будут поминки», — рассказал Николай Бойцов агентству ТАСС.
Ранее 17 октября стало известно о смерти спортсмена. Денису Бойцову было 40 лет. Он считался одним из самых перспективных российских тяжеловесов. На профессиональном ринге боксёр провёл 37 боёв, одержал 36 побед, причём 27 из них — нокаутом. В начале 2010-х годов спортсмена рассматривали как возможного соперника Владимира Кличко.
Больше новостей о выдающихся спортсменах, боксе и событиях спортивного мира — в разделе «Спорт» на Life.ru.