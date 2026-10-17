Названа дата похорон скоропостижно умершего в 40 лет Русского Тайсона

Российского боксёра Дениса Бойцова по прозвищу Русский Тайсон похоронят 18 октября в Орловской области. Об этом сообщил отец спортсмена Николай Бойцов.

По его словам, церемония отпевания пройдёт в селе Стрелецком и начнётся в 12:30 по московскому времени. После неё состоятся поминки и похороны.

«Завтра в Стрелецком в 12:30 мск будем отпевать его в храме. А потом будут поминки», — рассказал Николай Бойцов агентству ТАСС.

Ранее 17 октября стало известно о смерти спортсмена. Денису Бойцову было 40 лет. Он считался одним из самых перспективных российских тяжеловесов. На профессиональном ринге боксёр провёл 37 боёв, одержал 36 побед, причём 27 из них — нокаутом. В начале 2010-х годов спортсмена рассматривали как возможного соперника Владимира Кличко.