Боксёр Денис Бойцов по прозвищу Русский Тайсон умер в 40 лет

Российский боксёр-тяжеловес Денис Бойцов, известный под прозвищем Русский Тайсон, скончался в возрасте 40 лет. О смерти спортсмена сообщили в Центре физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.

Бойцов считался одним из самых перспективных российских тяжеловесов. На профессиональном ринге он провёл 37 боёв, одержал 36 побед, причём 27 из них — нокаутом. В начале 2010-х годов спортсмена рассматривали как возможного соперника Владимира Кличко.

Однако в 2015 году его карьера оборвалась после трагического происшествия в Берлине. Боксёра обнаружили без сознания с тяжёлыми травмами головы в тоннеле метро. Врачи ввели его в медикаментозную кому, позднее спортсмен перенёс несколько операций.

Последствия травм оказались крайне тяжёлыми. Бойцов утратил способность самостоятельно ходить и говорить. Несколько лет он проходил реабилитацию сначала в Германии, а затем в России. Несмотря на длительное лечение, вернуться к прежней жизни спортсмен так и не смог. Причина его смерти пока не уточняется.

Денис Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле. Заниматься боксом начал в пять лет, трижды становился победителем юношеских и молодёжных чемпионатов мира. На профессиональном уровне выступал с 2004 года, завоевав несколько международных титулов.

Ранее Life.ru пуэрто-риканский боксёр Вильфредо Гомес, чемпион мира в трёх весовых категориях и член Международного зала боксёрской славы, умер в 69 лет. Он скончался вечером 10 октября после двух недель в больнице из-за проблем с дыханием. За карьеру провёл 48 боёв (44 победы, 42 нокаутом, 3 поражения, 1 ничья), владел поясом WBC во втором легчайшем весе, был чемпионом в полулёгкой и второй полулёгкой категориях, а все 17 защит титула WBC завершил нокаутом.